COMUNE DI TRENTO * MERCATO DI S. CROCE: « DOMENICA 5 MAGGIO VIETATI TRANSITO E SOSTA IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO »

07.49 - venerdì 3 maggio 2024

Mercato di S. Croce, domenica vietati transito e sosta in alcune vie e piazze del centro storico. Domenica prossima 5 maggio – dalle 7 alle 19 – si terrà in centro storico il tradizionale mercato di S. Croce con circa 120 espositori di merceologia varia.

Per permetterne lo svolgimento, fino alla fine della manifestazione domenica 5 maggio saranno vietati il transito e la sosta nelle seguenti vie e piazze: via Belenzani, via Belenzani, via Verdi (da Piazza Duomo a via Rosmini), via Roma (lato nord da via Belenzani a via Pozzo), via Mazzini lato ovest in prossimità via degli Orti, via delle Orfane lato ovest, via Camillo B. Cavour lato est, piazza Duomo, piazza S. Maria Maggiore tra via Cavour e vicolo Morosante e nella parte restante della piazza. I residenti sono stati avvisati con specifico avviso