APT VAL DI SOLE (TN) * TURISMO PRIMAVERILE: « FINO A GIUGNO TANTE LE INIZIATIVE, TRA SPORT – OUTDOOR – ARTE – CULTURA – TRADIZIONI – RELAX – BENESSERE »

Rafting, bike, cultura e rassegne a tema. Ecco il mix della Val di Sole per il turismo di primavera. Escursioni, terme, musei, ultime sciate e eventi dedicati ai sapori del luogo: fino a giugno, tanti appuntamenti e iniziative, principalmente all’aperto, che uniscono sport, relax, gastronomia e tradizioni locali. Sacco (direttore ApT Val di Sole): “Fondamentale creare proposte per tutte le stagioni: così si intercettano nuove fette di pubblico e si trasmette la visione di un territorio da vivere attivamente”.

In Val di Sole la primavera è un meraviglioso e incessante fiorire di idee, di cose da vedere e da fare, di colori e profumi, di sentimenti e sensazioni. C’è tutto un mondo da scoprire nel territorio solandro, assecondando ritmi e passioni. Gli amanti dello sport nella sua versione più adrenalinica, del buon cibo (e del buon bere), della natura, della cultura che si fonde con la storia qui potranno trovare ciò che cercano. E goderne appieno, contando su un ampio pacchetto di servizi, sempre più personalizzati, e su un’accoglienza che fa sentire l’ospite come se fosse a casa.

“Vogliamo assicurare a tutte le stagioni turistiche la rilevanza che meritano, attraverso campagne di promozione ad hoc. Non si tratta di un cambiamento semplicemente formale, bensì strategico e concettuale, perché consente di creare maggiori proposte e opportunità anche al di fuori dei canonici periodi di maggior concentrazione e di intercettare nuove fette di pubblico, veicolando al contempo la visione di un territorio da vivere in maniera attiva”, sottolinea Fabio Sacco, direttore di ApT Val di Sole.

La Val di Sole ha allestito un dettagliato programma di eventi, rassegne a tema, esperienze e attività che mira a soddisfare il desiderio di svago, outdoor, di conoscenza e socialità di chi la sceglierà per la propria vacanza.

EVENTI

Ogni anno, nel cuore della primavera, in Val di Sole e in Val di Non si ripete uno stupefacente fenomeno: la fioritura dei meli. Le gemme schiudono milioni di petali e creano uno straordinario spettacolo della natura. “Aprile dolce fiorire” è la rassegna – promossa dalla Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole – che rende omaggio a questo momento magico: in programma dal 12 aprile al 2 maggio, prevede passeggiate gastronomiche tra i frutteti, corsi di cucina, itinerari fioriti, escursioni guidate a luoghi unici come eremi e santuari, visite a cantine, distillerie e birrifici e wine trekking. Al suo interno è prevista, domenica 21 aprile, la “Quattro Ville in Fiore”, una corsa podistica grazie alla quale podisti agonisti e non potranno immergersi nei profumi e nella storia della Val di Non.

“Zicoria FestiVal di Sole” è l’altra rassegna a tema particolarmente attesa: dal 25 aprile al 1° maggio in Val di Rabbi si terranno 2 week-end ricchi di attività e laboratori per svelare tutti i segreti del tarassaco, erba di montagna dalle proprietà depurative per l’organismo note fin dall’antichità.

A Caldes, l’1 e 2 giugno andrà invece in scena “Arcadia Street FestiVal di Sole”: per 2 giorni, le vie e le piazze del borgo entrato nel club dei più belli d’Italia si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto che vedrà protagonisti artisti di strada, fanfare comiche, artisti di circo e marching band.

SPORT E OUTDOOR

Con l’arrivo della primavera, aumenta a dismisura la voglia di percorrere in lungo e largo i tantissimi itinerari – a piedi o su due ruote – presenti in Val di Sole: una Bikeland, con svariati percorsi di MTB e la bellezza di 35 chilometri di pista ciclabile, agevole e suggestiva, che la attraversa. Per chi è in cerca di emozioni forti, l’arrampicata o il volo su un parapendio bi-posto per ammirare le suggestive Dolomiti del Brenta sono la soluzione ideale. E poi ci sono le attività sull’acqua, a partire dal rafting: il fiume Noce è ritenuto uno tra i 10 migliori al mondo per la pratica di questa disciplina ricca di divertimento, che consiste nel domare le rapide impetuose. Hydrospeed, canoa e kayak sono validissime alternative per approcciarsi in modo dinamico e vibrante all’acqua, mentre in Val di Non, grazie al canyon, è possibile andare alla scoperta di luoghi nascosti tra cascate vertiginose, fitte foreste e stretti cunicoli. Ma la primavera è pure il momento per concedersi piacevolissime sciate, approfittando delle ultime nevicate ad alta quota, prima che la coltre bianca dia appuntamento al prossimo autunno.

ARTE, CULTURA E TRADIZIONI

Si può scoprire un territorio entrando in stretto contatto con i luoghi che ne rappresentano storia, cultura e tradizioni. E la Val di Sole ne è ricchissima. Basti pensare ai numerosi musei, interattivi e coinvolgenti, che consentono ai visitatori di saperne (molto) di più sulla vita degli abitanti locali, su come hanno affrontato la Prima Guerra Mondiale, sui mestieri di ieri e di oggi. Ma il territorio solandro racchiude anche un patrimonio di castelli medievali – su tutti Castel Caldes nell’omonimo borgo e Castel San Michele a Ossana – grazie ai quali immergersi nel passato delle nobili famiglie che li hanno abitati.

RELAX E BENESSERE

Per chi all’adrenalina preferisce momenti di tranquillità, lontano dalla frenesia della vita quotidiana, in Val di Sole può optare per le Terme di Pejo (dove vengono sfruttate le proprietà benefiche di 3 fonti minerali della Val di Peio: Antica Fonte, Nuova Fonte e Fonte Alpina) e le Terme di Rabbi (dove le cure termali sono a base di acqua ferruginosa e carbonica).

Tutte le informazioni e i programmi dettagliati relativi al programma della Val di Sole per la stagione primaverile sono consultabili qui: https://www.visitvaldisole.it/it/primavera