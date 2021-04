RADIO 1 – “ UN GIORNO DA PECORA “ * COVID: ABRIGNANI (CTS), « NON PENSO CI SIA IL RISCHIO DI TORNARE “ ROSSI “, PERCHÉ ACCADA SERVE UNA CATASTROFE »

Se dopo le riaperture c’è ancora il rischio di tornare ‘rossi’? “Penso di no, se tutti facciamo la nostra parte, per tornare rossi dovrebbe accadere una catastrofe, ad esempio che non arrivino più i vaccini. A giugno, se tutto andrà bene, potremmo arrivare a 20/30 morti al giorno, come fosse un’influenza molto forte”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’immunologo dell’università Statale di Milano e membro del Cts Sergio Abrignani. “Tra il 25 e il 30 maggio avremo vaccinato l’80% degli ultra60enni”, ha aggiunto il professore dell’università Statale di Milano a Rai Radio1.