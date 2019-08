GHEZZI (FUTURA) – INTERROGAZIONE * ELICOTTERI DI SOCCORSO: « QUANTE AVARIE SI SONO VERIFICATE NELL’ULTIMO ANNO E QUALE L’AMMONTARE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LE RIPARAZIONI?

Elicotteri di soccorso: guasti, costi e incognite. Premesso che: nel maggio scorso ho interrogato il presidente della Provincia di Trento, senza peraltro aver ancora ricevuto una risposta, in merito agli elicotteri Aw139 in dotazione al Nucleo elicotteri della Provincia;

l’interrogazione verteva su uno dei due elicotteri Aw139, che dopo un incidente occorso un paio di anni fa, è ora depositato in un hangar dell’eliporto di Mattarello; si fa presente che per ottemperare alla delibera provinciale n. 2498 del 2009 è necessaria la disponibilità di almeno tre elicotteri con allestimento sanitario, di cui almeno due idonei al volo notturno;

la Giunta pertanto ha provveduto a noleggiare un elicottero analogo a quello accidentato, per una spesa annuale nel 2017 di 2.562.000 euro, più copertura assicurativa. Un anno dopo, non avendo ancora la Giunta provinciale deciso sul destino del velivolo fermo, la Cassa antincendi ha optato per il rinnovo del noleggio per un altro anno alla cifra di 2.790.750 euro, più costi assicurativi. Il 4 settembre prossimo, quando scadrà nuovamente il contratto di noleggio, in assenza di ulteriori decisioni della Giunta, ci sarà un ulteriore rinnovo e un ulteriore esborso per le casse provinciali;

sempre dalla stampa si è appreso che la Provincia nei prossimi mesi provvederà ad acquistare un nuovo Aw139 alla cifra di 16 milioni di euro. Tra una cosa e l’altra si stima che ci vorrà un anno di tempo prima che si possa entrare in possesso dell’elicottero. A quel punto però sarà necessario rinnovare il noleggio dell’elicottero esistente;

nel frattempo gli elicotteri in dotazione non godono di ottima salute. Sono stati ben quattro gli stop al volo in pochi mesi per problemi che poi sono stati risolti. Dalla stampa si apprende che addirittura in aprile, per una intera giornata, tutti gli elicotteri trentini sono stati fermi per riparazione e manutenzione. Un disservizio che costrinse la Provincia a chiedere aiuto alle vicine Province;

considerata l’importanza che il soccorso con elicottero riveste, essendo uno dei cardini essenziali su cui si regge la sanità trentina in situazioni di emergenza,

INTERROGO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER SAPERE:

quanti sono attualmente gli elicotteri per il soccorso d’emergenza, pronti per essere utilizzati, in dotazione al nucleo elicotteri della Provincia, sia in proprietà che a noleggio;

quante avarie si sono verificate nell’ultimo anno per ognuno di essi e quale sia l’ammontare della spesa sostenuta per le riparazioni;

quando si ritiene che il nuovo elicottero, che pare sarà acquisto nei prossimi mesi, sarà utilizzabile;

se si provvederà al rinnovo del contratto di locazione che scadrà il 4 settembre;

quanto sia costato l’aprile scorso, quando tutti gli elicotteri erano fermi per manutenzione e riparazione, rivolgersi alle Province vicine per ottenere la copertura aerea sul nostro territorio.

*

Paolo Ghezzi

consigliere provinciali FUTURA