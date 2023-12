ARCIGAY TRENTINO * REPLICA A CONSIGLIERE PAT GUGLIELMI: « IL NOSTRO SGOMENTO PER LE PAROLE RIVOLTE A PAOLO ZANELLA, DURANTE IL CONSIGLIO PROVINCIALE »

20.15 - sabato 23 dicembre 2023

Solidarietà a Paolo Zanella: per un dialogo politico ampio e sempre rispettoso

Leggiamo con sgomento le parole rivolte ieri da Luca Guglielmi a Paolo Zanella durante la seduta del Consiglio provinciale.

Desideriamo esprimere la nostra più convinta solidarietà al consigliere del Partito Democratico, ritrovatosi al centro di un dibattito indegno per il Trentino.

Il dialogo politico dovrebbe essere sempre costruttivo e ampio, di esempio per la cittadinanza tutta. Al contrario, le allusioni del consigliere Luca Guglielmi trasudano omofobia istituzionalizzata e alimentano un clima di crescente tensione verso le persone LGBTQIA+.

Un’uscita infelice che non rispetta le famiglie omogenitoriali che da sempre chiedono pieno riconoscimento e pari diritti.

Arcigay del Trentino