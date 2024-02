FUNIVIA CIAMPAC E CONTRIN * STAGIONE INVERNALE: « A FINE GENNAIO + 9% DI PASSAGGI, GRANDE SUCCESSO IL NUOVO PERCORSO PER CIASPOLE »

14.06 - giovedì 1 febbraio 2024

Chi ben comincia è già a metà dell’opera. Un motto che sembra riflettere l’andamento della stagione del Ciampac, skiarea raggiungibile da Alba di Canazei, che fin dai primi giorni di apertura impianti a inizio dicembre ha continuato a macinare risultati positivi.

E di fatto a fine gennaio l’incremento sullo stesso periodo della stagione 2022-2023, tra le migliori degli ultimi anni, è al 9%, pari a circa circa 70 mila passaggi in più che portano il totale a 843.592. Nel dettaglio, crescono tutti gli impianti ma il balzo più importante lo segna lo skilift Sasso di Rocca, che addirittura raddoppia: dai 18.284 passaggi della stagione precedente ai 35.774 di quella in corso.

Merito della divertente novità del tracciato cronometrato che consente di mettersi gratuitamente alla prova e sfidare sé stessi e i propri compagni di sciata a chi segna il tempo migliore lungo lo slalom allestito in pista.

Grande successo anche del nuovo percorso per ciaspole ad anello di cinque chilometri in quota, che è andato ad ampliare il tracciato inaugurato lo scorso anno. Un’attrattiva fruibile quotidianamente in autonomia che è piaciuta soprattutto nella versione del mercoledì, dove è previsto l’accompagnamento con guida alpina tanto che, per soddisfare le numerose richieste, in quasi tutte le date in programma è stato necessario prevedere una doppia uscita e sono state organizzate escursioni anche in altri giorni della settimana.

“Sicuramente la proposta è stata favorita anche dalla scarsa neve a bassa quota e dal richiamo generato dall’opera di snowart realizzata a inizio dicembre dall’artista inglese Simon Beck – ha commentato Tullio Pitscheider, presidente Funivia Ciampac e Contrin – ma è vincente soprattutto perché consente di vivere la montagna in maniera lenta ammirando dei punti panoramici da vera cartolina, intercettando così un target di turisti in continuo aumento”.

In attesa di vedere come andranno le prossime settimane, dove si inseriscono anche le vacanze di Carnevale, la skiarea si prepara ad un mese di marzo ricco di appuntamenti. Domenica 3 marzo sarà la volta di Snow Circus Event, che prevede spettacoli circensi sulla neve, mentre venerdì 8 marzo, giorno della Festa della Donna, sono due gli eventi da non perdere. La giornata prende il via alle 5.45 con Trentino Ski Sunrise, discesa all’alba con colazione in rifugio, e prosegue alle 14.00 nel segno della musica con Dolomiti Ski Jazz e il concerto di Marco Castelli New Organ Trio al Rifugio Crepa Neigra, che proporranno un viaggio dallo ska al reggae fino all’afro-jazz e al latin. Sabato 23 marzo torna invece Destroy the Winter, festa di fine stagione con musica, torneo di pallavolo sulla neve e un dj du fama internazionale che verrà svelato a breve.