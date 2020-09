RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA – SPECIALE AL VOTO “ * LUNEDì 21 SETTEMBRE OSPITI: « MATTEO SALVINI, GIORGIA MELONI E ANTONIO TAJANI »

Domani, lunedì 21 settembre, su Retequattro e in simulcast su Tgcom24, doppio appuntamento con Nicola Porro che condurrà dalle 14.50 alle 18.50 “Quarta Repubblica–Speciale al voto” e, dalle 21.30, il consueto appuntamento di “Quarta Repubblica” che si allunga eccezionalmente oltre le due di notte.

In diretta, per tutta la giornata e la serata, si susseguiranno commenti e analisi minuto per minuto di intention poll e proiezioni sul voto amministrativo e sul referendum costituzionale a cura di Tecnè con aggiornamenti in tempo reale degli inviati dal Viminale, da tutte le Regioni coinvolte dalla tornata elettorale e dalle sedi dei partiti.

In prima serata, il segretario della Lega Matteo Salvini, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani commenteranno i risultati delle elezioni regionali e del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari.

Tra gli altri ospiti, in studio e in collegamento: Alessandro Sallusti, Massimo Franco, Francesco Verderami, Mario Giordano, Claudio Cerasa, Stefano Cappellini, Federico Rampini, Federico Monga, Augusto Minzolini, Gianfranco Pasquino, Piero Sansonetti, Gianni Barbacetto, Pietrangelo Buttafuoco e Pietro Senaldi.