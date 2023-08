APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “MISTERO DEI MONTI”: « A CARISOLO DUE INCONTRI PER SCOPRIRE LA BELLEZZA DELLA VAL RENDENA (10 E 13/8)»

09.40 - lunedì 7 agosto 2023

Carisolo: due incontri per scoprire la bellezza della Val Rendena e dell’Italia. La 21esima edizione del Festival culturale d’alta quota “Mistero dei Monti” in corso a Madonna di Campiglio si trasferisce, giovedì 10 e domenica 13 agosto, a Carisolo (in località Castagneto alle 17.30) per due appuntamenti all’insegna della scoperta del territorio, tra contesto locale, con il suggestivo ritratto della Val Rendena proposto dalla rivista “Meridiani Montagne”, e ambito nazionale, con un insolito viaggio nelle bellezze dell’Italia meno nota.

Giovedì 10 agosto, con il giornalista Matteo Serafin e alcuni autori locali come Nicola Cozzio, accompagnatore di media montagna, artista del legno e scrittore, che hanno contribuito alla realizzazione della 121esima uscita di “Meridiani Montagne”, sarà presentato il numero che la rivista-punto di riferimento della montagna e della cultura alpina ha dedicato ad un viaggio di scoperta, attento e curioso, dal Campanile Basso alla Val Rendena con focus anche sulla Valle del Chiese. Ci sarà anche l’attrice Soledad Nicolazzi (Compagnia Stradevarie-Campsirago Residenza) Poi, domenica 13 agosto, sempre nella cornice del Castagneto a Carisolo e sempre alle 17.30, il tema di questa edizione del “Mistero dei Monti”, “Epifanie Alpine”, sarà declinato da Beba Marsano, giornalista, firma del Corriere della Sera, storica e critica d’arte che condurrà il pubblico in un “Viaggio nella bellezza.

L’Italia segreta da scoprire”, presentando mete fuori rotta, tesori d’arte e del paesaggio lontani dai percorsi del turismo di massa e – per questo – generatori di incanti e stupore. È un viaggio nella bellezza inattesa quello con Beba Marsano, autrice di volumi di successo come “Vale un viaggio – 101 meraviglie d’Italia da scoprire” (Cinquesensi Editore), dedicato al patrimonio sommerso del Bel Paese e alla valorizzazione dell’esotismo di prossimità come occasione di nuove esplorazioni, magari a due passi da casa, là dove non abbiamo mai cercato. Tra i tesori nascosti che la giornalista ha più volte valorizzato nei suoi scritti, anche le opere artistiche dei Baschenis e la chiesa di Santo Stefano a Carisolo.