A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C”: « TURNO INFRASETTIMANALE, MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE I GIALLOBLÙ INCONTRERANNO AL “BRIAMASCO” LA SQUADRA “FERALPISALÒ“ »

NEL TURNO INFRASETTIMANALE IL TRENTO OSPITA AL “BRIAMASCO” LA FERALPISALÒ (KICK OFF ALLE ORE 18).

I gialloblù, ancora imbattuti in casa, ricevono la terza forza del torneo. Diretta tv su SkySport ed Eleven Sports.

Ad appena tre giorni di distanza dalla sfida alla capolista Padova, che ha visto i gialloblù uscire sconfitti di misura ma a testa altissima dall’ “Euganeo”, il Trento torna già in campo: mercoledì 20 ottobre (kick off alle ore 18), allo stadio “Briamasco”, la compagine di Carmine Parlato ospiterà nel turno infrasettimanale la Feralpisalò, terza forza del torneo, nel match valevole per la decima giornata d’andata del campionato di serie C.

Davanti al pubblico amico gli aquilotti hanno disputato sino a questo momento 4 partite, vincendone 3 (contro Pro Patria, Giana Erminio e Fiorenzuola) e pareggiandone 1 (contro il Mantova) con uno score complessivo di 7 reti realizzate e 2 subite, mentre la Feralpisalò in trasferta ha giocato 4 gare, vincendone 3 (contro Seregno, Albinoleffe e Pro Vercelli) e perdendone 1 (contro il Lecco) con 6 reti realizzate e 2 subite.

Le biglietterie dello stadio “Briamasco” apriranno alle ore 15. La sfida tra Trento e Feralpisalò sarà trasmessa in diretta su SkySport e su Eleven Sports.

Così in campo.

Mister Parlato recupera Chinellato, Ferrara e Vianni e convoca 20 giocatori. Ancora indisponibili Osuji, Oddi, Bigica, Barbuti e Comper.

*

I nostri avversari.

La Feralpisalò nasce ufficialmente nel 2009 a seguito della fusione tra l’Associazione Calcio Salò e l’Associazione Calcio Feralpi Lonato. Conquista subito la promozione in Prima Divisione e, da allora, ha sempre militato nella Terza Serie nazionale, raggiungendo anche la semifinale playoff nell’annata 2018 – 2019.

Gli elementi di spicco dell’organico affidato da quest’estate a Stefano Vecchi, ex allenatore di Mapello, Colognese, Tritium, Spal, Südtirol, Carpi, Inter (Primavera e anche Prima Squadra), Venezia e, nuovamente, Südtirol, sono i difensori Eros Pisano (già in serie A con Palermo, Genoa e Verona) ed Elia Legati (9 anni in serie B con Crotone, Padova, Carpi e Pro Vercelli), i centrocampisti Luca Guidetti (già in C con Renate e Monza, alla quarta stagione in maglia Feralpi), Davide Balestrero (ex Monopoli, Albissola, Arzignano Valchiampo e Matelica) e Mattia Corradi (ex Monza, Albinoleffe, Cuneo, Arezzo, Piacenza e Modena) e Federico Carraro (ex Pro Vercelli, Gavorrano, Pavia, Teramo, Modena e Imolese) e gli attaccanti Luca Miracoli (ex Valenzana, Feralpisalò, Varese, Tours, Carrarese, Sambenedettese, Sicula Leonzio, Como e ancora Feralpisalò), Alberto Spagnoli (ex Südtirol, Mestre, Renate e Modena), Davide Luppi (già in B con Sassuolo, Modena, Pro Vercelli, Verona, Virtus Entella e Cittadella) e Simone Guerra (ex Piacenza, Spezia, Virtus Entella, Benevento, Matera, Venezia, Vicenza e Feralpisalò).

I colori sociale del sodalizio lombardo sono il verde e l’azzurro.

Gli ex della partita.

Nessun ex tra campo e panchina nelle due formazioni.

I precedenti.

Non esistono precedenti in gare ufficiali tra le due formazioni. Trento e Salò, una delle due società da cui è nata l’attuale sodalizio bresciano, si sono invece affrontate quattro volte, tutte in serie D. Due nell’annata 2004 – 2005 (vittoria dei bresciani all’andata per 1 a 0 e successo con identico punteggio dei gialloblù al ritorno con gol di Volani) e due nella stagione 2008 – 2009 (vittoria per 3 a 2 del Trento all’andata con reti di Bortolotti, Sessolo e Masini, successo del Salò al ritorno per 2 a 1 con gol trentino di Cvetkovic).

La terna arbitrale.

A dirigere Trento – Feralpisalò sarà Francesco Burlando, appartenente alla sezione di Genova, alla sua prima stagione in serie C: sino a questo momento ha diretto 2 gare di campionato, 1 di Coppa Italia e 3 del campionato “Primavera”.

Gli assistenti saranno Franck Loic Nana Tchato ed Emanuele Spagnolo, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Aprilia e Reggio Emilia con Davide Santarossa di Pordenone nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma della decima giornata.

Mercoledì 20 ottobre 2021.

Albinoleffe – Juventus U23 (ore 14.30)

Fiorenzuola – Pergolettese (ore 18)

Legnago Salus – Pro Patria (ore 18)

Pro Sesto – Padova (ore 18)

Seregno – Virtus Verona (ore 18)

Südtirol – Piacenza (ore 18)

Trento – Feralpisalò (ore 18)

Triestina – Mantova (ore 18)

Giovedì 21 ottobre 2021.

Pro Vercelli – Giana Erminio (ore 17.30)

Lecco – Renate (ore 21)

La classifica.

Padova 22 punti; Südtirol* 18; Feralpisalò e Renate 17; Lecco e Albinoleffe 16; Pro Vercelli 15; Juventus U23, Triestina e Trento 12; Mantova, Seregno, Giana Erminio e Pro Patria 9; Legnago Salus*, Pergolettese e Fiorenzuola 8; Virtus Verona e Pro Sesto 6.

*: una partita in meno.

Tv e Internet.

La sfida tra Trento e Feralpisalò sarà trasmessa in diretta televisiva su SkySport (servizio a pagamento incluso nell’abbonamento Sky Calcio) e in streaming video all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento) a partire dalle ore 17.30.

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblù.

I convocati.

Portieri: Cazzaro (1999); Chiesa (2000).

Difensori: Carini (1990); Dionisi (1985); Galazzini (2000); Raggio (2001); Seno (2000); Simonti (2000); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Caporali (1994); Izzillo (1994); Nunes (1994); Ruffo Luci (2001); Scorza (2000).

Attaccanti: Belcastro (1991); Chinellato (1991); Ferrara (1993); Pasquato (1989); Pattarello (1999); Vianni (2001).