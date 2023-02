APT GARDA DOLOMITI E SALOMON ITALIA * “TRAIL RUNNING“: « PREVISTE IN CALENDARIO TRE GIORNATE, LAGO TOBLINO (11/2) / BIOTOPO MAROCCHE (11/3) / SPIAGGIA DI PUR (15/4) »

11.57 - martedì 7 febbraio 2023

Dopo il successo dei primi due rendez-vous di Garda Lake Demo Tour by Salomon, iniziativa organizzata dal marchio sportivo Salomon in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e Outdoor Safety First, per gli amanti del trail running sono previste in calendario altre tre giornate dedicate alla scoperta delle bellezze paesaggistiche del territorio e alle buone pratiche per affrontare in sicurezza un trail.

Questi incontri, aperti a tutti i runner, dagli amatori ai più allenati, “coniugano tra loro l’aspetto della sicurezza e della tecnica e si sposano benissimo con il Garda Trentino, territorio straordinario e ambiente ideale per il nostro sport”, ha sottolineato Matteo Bertazzoni, responsabile eventi Salomon Italia.

Una collaborazione, quella tra Salomon e APT Garda Dolomiti, che ha esaltato ulteriormente la naturale vocazione all’outdoor del territorio: “Siamo molto soddisfatti del progetto Garda Lake Demo Tour. Questi appuntamenti di trail running in partnership con un brand prestigioso come Salomon confermano ancora una volta come il territorio del Garda Trentino con i suoi sentieri vista lago sia lo scenario ideale per la pratica del trail running”, ha commentato soddisfatto il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Oltre a unire tra loro sport e sicurezza, l’iniziativa prevede alcuni momenti propedeutici all’itinerario e anche golose merende al termine del tragitto presso cantine e aziende agricole della zona dove poter apprezzare la tradizione culinaria locale. Sessioni di yoga e consigli tecnici su prevenzione, mitigazione del rischio e per migliorare la propria performance psico-fisica completano questi appuntamenti.

Il prossimo incontro sarà sabato 11 febbraio, nella splendida cornice del Lago di Toblino e di uno dei borghi più caratteristici della Valle dei Laghi, Santa Massenza. Qui i partecipanti affronteranno un itinerario di 12 km, con un’altitudine di 252 m, che alterna tratti di strada asfaltata e sentieri di campagna attraverso frutteti e vigneti che colorano il paesaggio. Una volta raggiunto l’abitato di Sarche, il percorso conduce lungo il Lago di Toblino con l’omonimo castello e prosegue poi verso il Lago di Santa Massenza per concludersi nella Valle dei Laghi con alcuni assaggi locali.

Gli ultimi due appuntamenti invece avranno luogo l’uno sabato 11 marzo presso il Lago di Cavedine e il Biotopo delle Marocche, l’altro sabato 15 aprile presso il Lago di Ledro e la Spiaggia di Pur.

Ogni appuntamento è aperto ad un massimo di quaranta partecipanti con iscrizione gratuita. Per iscrizioni e informazioni clicca qui:

Foto di: Tommaso Prugnola