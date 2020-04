SEN. MATTEO SALVINI * DIRETTA VIDEO FACEBOOK POST CONFERENZA STAMPA CONTE: « IMPRENDITORI, ARTIGIANI, RISTORATORI, COMMERCIANTI, PARTITE IVA NON POSSONO PIù ASPETTARE »

Ripartire, in sicurezza ma riaprire.Occorrono buon senso e coraggio, bisogna fidarsi degli Italiani e farli tornare a sperare, guadagnare, camminare, lavorare, sognare.Lavoratori, imprenditori, artigiani, ristoratori, commercianti, precari, partite Iva e padri di famiglia non possono più aspettare.Tantissimi cittadini ci chiedono di organizzarci, non solo in Rete, per farci vedere e sentire.Sicuri, con le mascherine, a distanza, pacifici e determinati, noi siamo pronti.Oltre al virus, fame e mancanza di libertà?Non lo possiamo permettere.Prima di tutto, l’Italia e gli Italiani.

Pubblicato da Matteo Salvini su Domenica 26 aprile 2020