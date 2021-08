GRUPPO DOLOMITI ENERGIA E FBK * INNOVAZIONE: « SIGLATO UN IMPORTANTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE, POTRÀ DIVENTARE VOLANO PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE IN TRENTINO »

Gruppo Dolomiti Energia e FBK: insieme per un mercato energetico più green. FBK e il Gruppo Dolomiti Energia hanno siglato un importante accordo di collaborazione che potrà diventare volano per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno verde in Trentino. La collaborazione mette in sinergia due importanti attori del territorio Trentino affiancando le competenze scientifiche e tecnologiche presenti in FBK e gli interessi di innovazione del Gruppo Dolomiti Energia nel campo dell’idrogeno. Nell’ottica di poter pianificare progetti e applicazioni industriali legati a questo vettore energetico strategico per il prossimo futuro, la partnership esplorerà ambiti regolamentari, tecnologici, infrastrutturali e commerciali per permettere al Gruppo di acquisire informazioni rilevanti per lo sviluppo del business e per successivi investimenti che coinvolgano tutta la catena del valore.

Gli sviluppi di questa filiera potranno portare nuove opportunità di crescita economica e occupazionale al territorio Trentino legati alla produzione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio e all’impiego su larga scala di idrogeno. L’idrogeno green è un vettore energetico pulito a bassa emissione di carbonio, il cui utilizzo permetterà in futuro la sostituzione del combustibile fossile in molteplici applicazioni civili ed industriali.

L’idrogeno è un elemento fondamentale per contribuire al processo di transizione energetica in atto in Europa il quale, essendo basato sulla crescita della produzione da fonte rinnovabile non programmabile (sole e vento), presuppone l’introduzione su larga scala di tecnologie che possano permettere l’accumulo dell’energia rinnovabile, altrimenti non realmente utilizzabile nel sistema elettrico. Questo accordo rappresenta un’ulteriore convinto ed impegnativo contributo del Gruppo per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e locali sul clima e di decarbonizzazione: l’idrogeno unito alla produzione di energia rinnovabile, alla promozione dell’efficienza energetica, alla tutela dell’ambiente sono elementi di un’unica strategia che il Gruppo sta attuando per garantire un futuro migliore per tutti.

*

Gruppo Dolomiti Energia

Il Gruppo Dolomiti Energia con 1400 dipendenti e un fatturato consolidato di 1,4 miliardi di euro è una delle principali realtà multiutility italiane. Attivo in tutta la filiera energetica è uno dei primi produttori italiani di energia idroelettrica.

Fondazione Bruno Kessler

Nell’ambito della mission di FBK, che punta a raggiungere risultati di eccellenza scientifica e a produrre impatto sulla società, il Centro Sustainable Energy diretto da Luigi Crema promuove azioni di ricerca, sviluppo e innovazione per la messa a punto di nuove soluzioni energetiche in linea con gli obiettivi del Green Deal Europeo.