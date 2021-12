GARDA DOLOMITI SPA * “GARDA TOURISM FACTORY“: RIGATTI, « PERCORSO LUNGO E ARTICOLATO, SIAMO ORGOGLIOSI DI PRESENTARLO A TUTTA LA CITTADINANZA (16/12 ORE 19.00) »

10:10 - 14/12/2021

Con Garda Tourism Factory è l’ora del salto di qualità. Garda Dolomiti S.p.A. giovedì presenta l’ambizioso progetto condiviso con stakeholder, associazioni di categoria e amministratori locali per definire l’identità futura e aumentare l’attrattività della destinazione. Prenotazione obbligatoria per assistere alla conferenza al Palacongressi di Riva del Garda (inizio ore 19:00)

Il Garda Trentino si prepara a vivere una serata fondamentale per il proprio futuro. Giovedì 16 novembre alle ore 19:00, presso la “Sala Garda” (ex Sala 1000) del Palacongressi di Riva del Garda, si terrà la prima edizione di Garda Tourism Factory, la manifestazione organizzata da Garda Dolomiti S.p.A. – con la collaborazione di Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto – che vuole diventare, di anno in anno, un appuntamento fisso per discutere di tutto ciò che ruota attorno al mondo del turismo. Nel corso di questa prima serata si presenteranno i risultati del percorso partecipato promosso dall’APT – in collaborazione con le associazioni di categoria, le amministrazioni locali e i più importanti player territoriali – volto a definire il nuovo posizionamento strategico del territorio.

A conferire grande forza a questa iniziativa, il fatto che a promuoverla sia una destinazione turistica di successo che ormai da numerosi anni – anche a dispetto delle problematiche legate al Covid – fa registrare numeri da record e l’assoluto gradimento degli ospiti nazionali e internazionali rispetto alla sua proposta turistica particolarmente legata alla vacanza attiva.

Tuttavia, anziché fregiarsi dei successi ottenuti e dei risultati consolidati, il Garda Trentino punta a rafforzarsi acquisendo un’identità futura condivisa, una pianificazione integrata e un chiaro sistema di governance che strutturi la partnership tra pubblico e privato.

Il processo di analisi e ricerca – iniziato nell’agosto 2020 – ha visto la partecipazione di oltre 200 operatori locali che hanno ragionato assieme per definire il futuro della destinazione, oltre al coinvolgimento di 1.800 ospiti da tutto il mondo che hanno risposto ad alcuni questionari online in quella che è stata la più grande ricerca di mercato realizzata nel Garda Trentino.

“È la prima volta che il Garda Trentino si è trovato a ragionare insieme per definire una così grande e ambiziosa visione comune. È importante sottolineare che questo è un progetto di tutto il territorio, non solo dell’Azienda di Promozione che rappresento: il turismo è infatti un fenomeno diffuso che coinvolge chiunque lavori e viva in questa destinazione. È stato un percorso lungo e articolato che ora siamo davvero orgogliosi di presentare a tutta la cittadinanza” – è il pensiero del Presidente di Garda Dolomiti S.p.A. Silvio Rigatti.

Il progetto è stato seguito in tutte le sue fasi dall’Institute of Brand Logic, spin-off dell’Università di Innsbruck che si occupa di trasformare le aziende in marchi leader. Brand Logic ha supportato l’APT nello sviluppo di un quadro comune per definire l’identità futura della destinazione, senza perdere di vista l’attrattività per gli ospiti, la qualità di vita dei cittadini, gli interessi economici delle aziende e il rispetto dell’ambiente.

Per partecipare alla serata di presentazione, è richiesta la prenotazione obbligatoria da effettuare sul sito gardatrentino.it/factory, oltre all’esibizione del Green Pass.