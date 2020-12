PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * APAC: « L’AVVOCATO ANTONIO TITA SARÀ IL NUOVO DIRIGENTE GENERALE DELL’AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI »

Individuato il nuovo dirigente dirigente generale dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC).

L’avvocato Antonio Tita sarà il nuovo dirigente generale dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) della Provincia autonoma di Trento. La Giunta provinciale, nella seduta odierna, ha adottato il provvedimento che gli conferisce l’incarico, con contratto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal 15 marzo 2021 per la durata dell’attuale legislatura.

L’avvocato Tita è esperto in materia di contratti e appalti.

Ritenendo strategico il potenziamento del ruolo di APAC, quale centrale di committenza per l’espletamento di procedure concorrenziali in particolare per l’appalto di lavori pubblici, la Giunta provinciale aveva scelto di attivare una procedura di avviso pubblico, aperta anche ai candidati provenienti dal settore privato, per individuare una persona di alto profilo professionale e di comprovata qualificazione in materia a cui conferire l’incarico di dirigente generale dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.