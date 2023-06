ANM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI * REPLICA A MINISTRO NORDIO:« I MAGISTRATI HANNO NON SOLO IL DIRITTO MA ANCHE IL DOVERE DI PRENDERE PAROLA »

18.50 - sabato 17 giugno 2023

Alle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio non può che replicarsi ricordando che i magistrati, e l’Anm che ne ha da oltre un secolo la rappresentanza, hanno non solo il diritto ma anche il dovere di prendere parola, per arricchire il dibattito sui temi della giustizia. Perchè in tal modo ampliano il confronto e contribuiscono, con il loro punto di vista argomentato e ragionato, a migliorare ove possibile la qualità delle riforme. Questa è l’essenza della vita democratica.

Giuseppe Santalucia, presidente Anm