FAL – FRONTE ANIMALE LIBERO: ORSI TRENTINO: IVARDO, “ HO DENUNCIATO IL PRESIDENTE FUGATTI, PER TRE IPOTESI DI REATO “

21.20 - mercoledì 10 maggio 2023

Il sottoscritto Letterio Ivardo Presidente Ass.Fronte Animalelibero tutela animali e ambiente di Messina comunica di aver presentato denuncia contro Maurizio Fugatti Presidente della Provincia di Trento in sintesi per i seguenti reati:

1) Omissione e rifiuto di atti d’ufficio per aver omesso uno dei tanti suoi doveri quali quello di monitorare e stabilizzare le nascite degli orsi nel suo territorio al fine di tutelare l’incolumità delle persone e degli orsi stessi.

2) Maltrattamento aggravato sugli animali per aver fatto morire nel corso degli anni diversi orsi e per averne imprigionato altri negando loro la libertà visto che sono animali selvatici amanti di spazi aperti e tutelati dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea.

3) Truffa ai danni dell’Unione europea visto che per il ripopolamento degli orsi in trentino l’unione europea ha stanziato diversi fondi per la salvaguardia e il monitoraggio degli orsi cosa che in questi anni il Fugatti non ha fatto.

*

Letterio Ivardo

Presidente

F.A.L. Fronte Animalelibero

Messina