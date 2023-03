MAGI (+ EUROPA) * TRENTINO – ELEZIONI PROVINCIALI: « ANCORA NESSUNA DECISIONE SULLE ALLEANZE, È VALCANOVER IL DELEGATO A TAVOLI »

18.22 - martedì 28 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ELEZIONI PROVINCIALI IN TRENTINO, MAGI: “ANCORA NESSUNA DECISIONE SU ALLEANZE, VALCANOVER DELEGATO A TAVOLI”.

“In merito alla posizione di +Europa in vista delle elezioni provinciali del 2023 in trentino, viste le indiscrezioni circolate oggi su alcuni quotidiani trentini, ci tengo a precisare che il partito non si è mai espresso ufficialmente per un’eventuale alleanza con i partiti del Terzo Polo, contrariamente a quanto si legge sulla stampa”, afferma il Segretario Nazionale di Più Europa, Riccardo Magi. “È già in corso il lavoro di radicamento sul territorio in vista delle elezioni provinciali” – sottolinea Magi – “e Più Europa sta lavorando per un coordinamento con forze civiche e di area socialista, con l’obiettivo di presentare un programma ambizioso e concreto per il Trentino.

Fabio Valcanover è il delegato di Più Europa al tavolo dell’Alleanza Democratica ed Autonomista per il Trentino. Valcanover sta lavorando attivamente per rappresentare questo lavoro programmatico che il partito sta svolgendo insieme alle altre forze liberali e riformiste sul territorio. Più Europa garantirà sempre la massima trasparenza e collaborazione per costruire un’alleanza solida e vincente per il Trentino”.

*

Più Europa