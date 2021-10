COMUNE ROVERETO (TN) * “NOTTE BLU“: MINISTRO FRANCESCHINI, « MUSEI E APERTURA MART, UNA GRANDE OCCASIONE PER CELEBRARE L’ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DELLE NAZIONI UNITE »

Notte Blu: domani la notte dedicata alla Pace e alla cultura. Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha inviato un messaggio alla Città di Rovereto.

Tutto è pronto per la Notte Blu di Rovereto, l’evento che domani, 23 ottobre, celebrerà l’entrata in vigore dello statuto delle Nazioni Unite. Una occasione per vivere una notte di aperture straordinarie dei musei, trekking urbani in notturna, laboratori e visite guidate, immersi nella suggestiva atmosfera di una città con le principali attrazioni illuminate del colore della pace.

E in questa occasione speciale, anche il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha voluto inviare un messaggio a Rovereto per ricordarne l’importanza.

“La Notte Blu di Rovereto – scrive il Ministro – è una grande occasione per celebrare, nel nome della cultura, l’entrata in vigore dello statuto delle Nazioni Unite.

Le iniziative previste nei musei e le occasioni di visita ai monumenti della città illuminati di blu, unite alle aperture straordinarie delle mostre temporanee al Mart, sono il modo migliore per ricordare la nascita di questo organismo internazionale che da quattro anni, su impulso di Francia e Italia, riconosce la cultura come uno dei pilastri delle missioni internazionali di pace.

La risoluzione 2347/2017, approvata dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu il 24 marzo del 2017, prevede infatti l’impegno di una componente culturale nelle missioni di peacekeeping, qualora richiesto.

Grazie all’Italia le fondamenta per i Caschi Blu della Cultura sono finalmente solide, e la Notte Blu di Rovereto è un buon momento per ricordarlo. Nel porgere a tutti voi il mio personale saluto, auguro pertanto ogni successo a questa seconda edizione della vostra iniziativa”.

Domani, sabato 23 ottobre i musei rimarranno aperti fino a tarda sera e si potranno visitare con un biglietto unico, la NotteBluCard, acquistabile online e presso gli uffici dell’Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo, che sostiene e coordina l’iniziativa in sinergia con il Comune di Rovereto e il supporto di Dolomiti Energia. La validità è di 48 ore, il costo è di 15 euro per gli adulti, gratis per gli under 18. La Campana dei Caduti sarà aperta in via straordinaria fino a mezzanotte. Sul Colle di Miravalle sono previste proiezioni di alcuni articoli della Carta delle Nazioni Unite e della dichiarazione Universale dei Diritti Umani, oltre a frasi pronunciate da Premi Nobel per la Pace.

Mostre temporanee aperte fino alle 23 al Mart, che propone due speciali visite guidate a “Depero New Depero” (ore 21) e “Il falso nell’arte. Alceo Dossena e la scultura italiana nel Rinascimento” (ore 22), le nuovissime esposizioni dell’autunno. Presso l’Area Educazione sarà inoltre possibile partecipare al workshop “Le lettere della pace”, per sperimentare composizioni basate su pattern colorati creati con diverse tecniche che fanno da sfondo alle lettere della parola “pace”. La prenotazione di tutte le attività è obbligatoria scrivendo a [email protected] o telefonando allo 0464 454135-108 entro le 12 di venerdì 22 ottobre.

Anche la Casa d’Arte Futurista Depero e il Museo della Città resteranno aperti fino alle 23. Nella sede di Via Calcinari, la Fondazione Museo Civico propone tre visite guidate alla mostra “C’era una volta la peste: Venezia e Rovereto” (ore 20, 21 e 22). La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] o telefonando allo 0464 452800 entro le 17 di venerdì 22 ottobre.

Il Museo Storico Italiano della Guerra rimarrà aperto fino alle 21. Nell’arco della giornata saranno proposte delle visite animate per famiglie dal titolo “Un salto nel passato” (ore 11, 14.30 e 16.30). Alle 17.30 e alle 19 c’è la visita guidata a tema “Il Museo e i suoi cento anni di storia”. La prenotazione delle attività è obbligatoria scrivendo a [email protected] o telefonando allo 0464 488041 entro le 16 di venerdì 22/10.

Alle 20 e alle 22 sono in programma due trekking culturali notturni in città con ritrovo sotto il porticato di Palazzo del Ben – Conti d’Arco in Piazza Rosmini e ingresso finale al Teatro Zandonai, il primo teatro del Trentino.

Domenica 24 ottobre, in occasione del 76° anniversario delle Nazioni Unite è in programma un trekking della pace con partenza alle 10 da Palazzo del Podestà e arrivo alla Campana dei caduti in tempo per assistere ai cento rintocchi di Pace di mezzogiorno.

Info e dettagli su visitrovereto.it e sui portali dei musei che aderiscono all’iniziativa