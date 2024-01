ON. URZÌ (FDI) * CARCERE TRENTO: « AGGRESSIONE DI UN DETENUTO, SOLIDARIETÀ ALL’AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA »

12.35 - martedì 30 gennaio 2024

“Piena solidarietà alla polizia penitenziaria di Trento e all’agente rimasto ferito dopo un’aggressione da parte di un detenuto presso la struttura carceraria di Spini di Gardolo. L’episodio dimostra – ancora una volta – come quest’attività, svolta il più delle volte fuori dai riflettori dell’opinione pubblica, abbia una natura ad alto rischio per gli operatori di polizia e come il supporto messo in atto dalle politiche del governo sia fondamentale per riconoscere la funzione sociale di questa meritoria attività professionale.

Solo nei mesi scorsi abbiamo compiuto un’ispezione presso la struttura penitenziaria di Trento con un incontro anche con il comando della polizia penitenziaria alla presenza del Sottosegretario alla Giustizia con delega agli istituti penitenziari, On. Andrea Delmastro. La complessità degli interventi opportuni e necessari per recuperare gli svantaggi accumulati nel passato è presente nell’impegno quotidiano del governo”. Così in una nota l’Onorevole Alessandro Urzi, coordinatore regionale per Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige.