DEPUTATI TRENTINI LEGA – ROMA: ‘NDRANGHETA IN TRENTINO: « UN PLAUSO ALLE FORZE DELL’ORDINE, MANTERE ALTA LA GUARDIA »

Ndrangheta in Trentino: Lega, plauso a forze dell’ordine, mantere alta la guardia. “Plauso alle forze dell’ordine per la brillante operazione antimafia nel nostro territorio. Quanto emerso dalle indagini impone a tutti – politica, istituzioni e società civile – un supplemento di attenzione e responsabilità. Di fronte alla minaccia di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata siamo tutti chiamati ad essere uniti e a non arretrare di un solo millimetro. Valore della legalità, attaccamento alle tradizioni della nostra terra e guardia alta. Questo il perimetro entro il quale stare al riparo da logiche estranee alla nostra cultura e alla nostra storia”.

Lo dichiarano i deputati trentini della Lega: Vanessa Cattoi, Diego Binelli, Martina Loss e Mauro Sutto.