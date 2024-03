COPPOLA (ALLEANZA VERDI E SINISTRA) – INTERROGAZIONE * AGGRESSIONI LAVORATORI TRASPORTO PUBBLICO: « È A DISPOSIZIONE DEI CONDUCENTI UN NUMERO DI EMERGENZA CON LE FORZE DELL’ORDINE? »

16.51 - giovedì 14 marzo 2024

Misure per prevenire e disincentivare episodi di aggressione ai lavoratori del trasporto pubblico locale. Ormai da alcuni anni assistiamo a intollerabili casi di aggressione, sia fisica che verbale, ai danni del personale viaggiante di Trentino Trasporti durante lo svolgimento del loro servizio. Ciò dimostra che i mezzi pubblici, autobus e treni, e le stazioni sono aree minacciate da una condizione generale di malessere diffuso e da persone che vivono al limite della legalità, determinando un forte senso di insicurezza sia tra gli operatori del settore che tra utenti e cittadini.

Non è più rinviabile, pertanto, un intervento rapido ed efficace, che coinvolga tutti gli attori del sistema, per combattere in modo incisivo tale fenomeno: misure che agiscano su più fronti, in maniera tale da bilanciare il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di svolgere la propria mansione in sicurezza e quello degli utenti alla mobilità, anch’essa in sicurezza. Certamente è necessario incrementare la sorveglianza e la disponibilità all’intervento ad opera delle forze dell’ordine.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

quante aggressioni ai danni di addetti al trasporto pubblico di Trentino Trasporti sono state registrare negli ultimi tre anni;

quali azioni sono attualmente messe in atto per la tutela del personale viaggiante di Trentino Trasporti, che sono a costante rischio di aggressione;

se la Provincia o Trentino Trasporti ha avviato un monitoraggio per la verifica dell’efficacia delle azioni di tutela attivate;

se ritenga utile, in sinergia con Trentino Trasporti, mettere in atto misure di prevenzione quali ad esempio campagne pubbliche di informazione su giornali, televisioni e social, rispetto alle conseguenze, anche penali, che comporta l’aggressione ad un lavoratore che svolge un pubblico servizio e prevedere l’affissione, su tutti i mezzi, di manifesti di avviso alla clientela;

se ritenga opportuno chiedere la collaborazione delle forze dell’ordine per controlli a spot alle fermate, capolinea, stazioni, al fine di disincentivare e prevenire episodi di aggressione e violenza;

se è a disposizione dei conducenti dei mezzi pubblici un numero di emergenza esclusivo in diretto contatto con le forze dell’ordine, e in caso di risposta negativa, se ritenga sia il caso di prevederlo;

se è prevista una formazione del personale front line in materia di approccio alla clientela/viaggiatori e gestione del rischio, comprese le tutele della propria salvaguardia in caso di attacchi fisici (ad esempio corsi di autodifesa personale).

Cons. Lucia Coppola

Alleanza Verdi e Sinistra