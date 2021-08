PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * METEO: « PER I PROSSIMI GIORNI SI ATTENDONO CONDIZIONI VIA VIA PIÙ STABILI E TEMPERATURE CHE AUMENTERANNO PROGRESSIVAMENTE »

Meteo: in attesa di tempo più stabile e soleggiato. L’intensa perturbazione di ieri ha portato piogge abbondanti, specie sui settori occidentali del Trentino: in 12 ore sono caduti 40-80 millimetri di pioggia, con punte fino a 100 millimetri. Un’intensa cella temporalesca ha scaricato 40 millimetri in un’ora a Torbole. Per i prossimi giorni si attendono condizioni via via più stabili e temperature che aumenteranno progressivamente fino a tornare nella media nel weekend, che tuttavia sarà solo parzialmente soleggiato.

Le previsioni di Meteotrentino dicono che oggi, giovedì 5 agosto, il tempo sarà soleggiato con possibili rovesci e temporali sui rilievi al pomeriggio-sera. Domani, venerdì 6 agosto, si prevede tempo stabile e molto soleggiato; sabato e domenica parzialmente soleggiato e variabile, lunedì e martedì più soleggiato.