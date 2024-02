LAURA TONDINI * TRENTO CAPITALE EUROPA: « SI SCRIVE VOLONTARIATO, SI LEGGE COPERTURA SISTEMATICA (E GRATUITA) DI CARENZE STATALI E STRUTTURALI »

10.01 - sabato 3 febbraio 2024

Gentile direttore Franceschi,

“Trento, capitale europea del volontariato”. Si scrive volontariato, si legge copertura sistematica (e gratuita) di carenze statali e strutturali. Essendo noi una associazione di volontariato, questa definizione dovrebbe farci contenti: e invece no. E non perché siamo sempre contrari a qualcosa, non perché abbiamo delle grandi ambizioni pensando a come possiamo non solo “parlare” di un mondo migliore, ma tradurre i discorsi in termini pratici quelle che non devono restare belle parole.

Trento è improvvisamente diventata capofila di tutto, dal wallet digitale al volontariato, e ci venga concesso di chiederci dove stia la fregatura, dal momento che il comune di Trento aveva risposto ridacchiando alle nostre richieste di garanzie sui progetti di video – audio sorveglianza Marvel, Protector e Precrisis: ora ride un po’ meno, il buon sindaco, multato per 50.000 euro dal garante, tanto era sicuro il suo sistema di anonimizzazione dei nostri dati.

Comunque. Nella nostra natura di attivisti c’è un innato sesto senso che “pizzica” ogni volta che qualcosa non quadra: come mai durante l’ultima edizione dei mercatini di Natale le associazioni di volontariato sono state (tutte, anche le più storiche della provincia) relegate in piazza Battisti, da sole e sperdute, in un luogo senza alcuna visibilità né passaggio ed ora viene addirittura il Capo dello Stato ad incensare la nostra piccola cittadina?

Come si dice da noi, vale più la pratica che la grammatica, e se da un lato si critica chi pontifica sui massimi sistemi con parole bellissime ma vuote di azione, dall’ altro non si può fare a meno di notare questa evidente contraddizione: “Venghino signori, c’è posto per i servi, purché stiate in periferia”. Perché il sentore è che il volontariato, inteso come un’ esperienza formativa e di crescita sia personale che comunitaria e che solitamente migliora anche la società che ci circonda, sia ora osannata in questo modo per non fare notare il suo smodato utilizzo per coprire le evidenti e profonde carenze gestionali e strutturali di un’ intera nazione, che non può più contare su servizi garantiti, ma solo gentili concessioni.

Abbiamo declinato l’invito rivolto a tutte le associazioni arrivato per oggi al Pala Trento: per noi, il volontariato, è una cosa seria, che merita rispetto e che non può essere utilizzata da nessuno, soltanto condivisa in un’ottica di crescita reciproca.

*

Laura Tondini

UniAMOoci Trentino

Sede legale: via della Malvasia – Trento