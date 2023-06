MUSE – TRENTO * GIORNATE EUROPEE ARCHEOLOGIA: « DUE GIORNI PREISTORICI CON L’“ACHEO PARTY” E “TUTTI AL RIPARO“ (17-18/6) »

11.13 - mercoledì 14 giugno 2023

Due giorni preistorici con l’“Acheo party” e “Tutti al riparo!”. Sabato 17 giugno, dalle 15 alle 19, al MUSE – Museo delle Scienze, Trento | prenotazioni su Ticketlandia. Domenica 18 giugno, dalle 10 alle 16.30, al Riparo Cornafessa, Ala | ingresso libero.

Chi non ha mai sognato, almeno per un giorno, di vestire i panni di un’archeologa o archeologo? Di partecipare a una campagna di scavo? O di provare a datare un antico reperto? In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il MUSE – Museo delle Scienze propone un fine settimana a tema Preistoria: sabato 17 giugno le sale del MUSE si animano con l’”Archeo party”, un pomeriggio di laboratori, visite guidate e giochi per toccare con mano la storia del nostro pianeta; il giorno seguente, invece, l’appuntamento è al Riparo Cornafessa, nel Comune di Ala, per un tuffo nel passato di 12 mila anni fa.

La due giorni “preistorica” ha inizio sabato 17 giugno al MUSE. Dalle 15 alle 19 l’Archeo Party colora i piani del museo con angoli di approfondimento, laboratori e visite a tema. Tra le attività più curiose, il laboratorio di “Paleotinkering”, per ricreare con la stampante 3D opere d’arte preistoriche; il laboratorio “Come ti sistemo la preistoria”, una sfida per collocare gli oggetti più disparati nel corretto modo; la visita guidata “Preistoria alpina”, un viaggio nel lontano passato delle Alpi per rivivere le grandi scoperte delle nostre antenate e antenati; e l’“Albero della trasformazione”, in collaborazione con l’associazione “Cinghiale Bianco – Teuta Lingones”, l’occasione per indossare abiti preistorici e partecipare alla vita di un clan.

Prenotazione su Ticketlandia.

Domenica 18 giugno ci si sposta alla Sega di Ala per “Tutti al riparo!”, una giornata di esplorazione di uno dei siti preistorici più affascinanti del Trentino: il Riparo Cornafessa. Per tutto il giorno, dalle 10 alle 16.30, lo staff del MUSE accompagna visitatrici e visitatori alla scoperta del sito paleo-mesolitico (12 mila anni fa), uno dei pochi al mondo dove era presente un accampamento stagionale di caccia all’orso. Tra le attività proposte a ciclo continuo, la preparazione di un bivacco preistorico, le visite guidate al sito archeologico e i laboratori di scavo simulato e di archeozoologia.

L’ingresso è libero, con ritrovo all’ex colonia Gregobio (oggi Turiscoop Lessinia).