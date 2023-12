ENAC * IAM: « DRONI E AEROTAXI, L’EASA LANCIA LA PRIMA VERSIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATIVA DIGITALE »

10.31 - martedì 12 dicembre 2023

Riguarda il lancio della piattaforma Innovative Air Mobility (IAM) prevista dalla Drone Strategy 2.0 della Commissione europea per consentire un mercato europeo dei droni intelligente e sostenibile. La realizzazione della piattaforma è stata assegnata all’EASA che l’ha realizzata con una task force composta da stakeholder e da due autorità europee, l’Enac e la DGAC francese.

Il Direttore Generale Enac, Alessio Quaranta ha evidenziato: “È importante sviluppare questo nuovo settore in tutta l’Unione Europea in modo coordinato e interoperabile. Il lancio della piattaforma IAM Hub rappresenta un passo importante in questa direzione, frutto dell’impegno e dello sforzo congiunto delle Istituzioni Europee e degli Stati Membri. L’obiettivo è di coinvolgere cittadini e stakeholder negli sviluppi e nelle nuove possibilità offerte dall’innovazione tecnologia dei servizi di mobilità aerea che consentiranno un aumento della connettività dei territori e dei servizi contribuendo a realizzare una doppia transizione, quella verde e quella digitale”.

Lo spazio digitale lanciato da EASA per lo scambio di informazioni su aerotaxi e droni creerà trasparenza nelle operazioni e rassicurerà i cittadini sull’introduzione in sicurezza ed efficienza di questi servizi nelle città europee.

