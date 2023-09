DAL RÌ (UDC TN-AA) * USTICA: « L’INTERVISTA A GIULIANO AMATO RIAPRE IL DOSSIER, È QUANTO AVEVAMO SCRITTO IN UN NOSTRO POST DI 10 GIORN FA » (SCREENSHOT FB)

15.32 - sabato 2 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Di queste ore, sull’onda dell’intervista di Giuliano Amato che riapre rumorosamente il dossier Ustica con le relative polemiche, ci si chiede conto di un post di 10 giorni fa sulle pagine FB dell’Udc Trentino Alto Adige. Pigliando spunto dal tombale silenzio dei media nazionali sulle parole di Sarkozy che confermavano un’azione coordinata di Francia e Germania ai danni del nostro Paese si ipotizzavano due scenari.

Uno dei quali ora prende corpo. Nei tempi che avevamo ipotizzato. Poiché nel Partito a Trento, da 18 mesi si svolgono incontri, sia tra gli iscritti, che quelli aperti al pubblico in forma di convegno, in cui si parla di Politica e di politiche, malgrado il farlo sia un po’ fuori moda, ci siamo limitati a riportare una sintesi di quel dibattito interno. Dove era prevalsa l’idea che il complesso percorso di archiviazione di quell’ambizione franco – tedesca sull’Europa segua uno schema preciso che per noi verte sulle elezioni europee del giugno 2024 e fa perno sul ruolo del Quirinale e del suo attuale inquilino e dove saranno il futuro dell’Alleanza Atlantica ed il ruolo dell’Unione Europea nel Mediterraneo. in quel futuro, la posta in palio.

E che ciò influirà sulla vita di chi in quella Unione Europea vive e lavora. Poiché U.d.C. a Trento è ed intende restare un Partito vivo ed in grado di elaborare pensiero per offrirlo ad un dibattito che non sia nelle segrete stanze. E, malgrado o forse in virtù della propria debolezza, U.d.C. è ancora un Partito con delle regole democratiche e gli spazi per il confronto. Perciò vi invitiamo ad aiutarci con le vostre idee che tanto potranno fare bene al Trentino. Impegno, studio, modestia e determinazione sono fondamentali per non perdere le occasioni che ci offre il complicato periodo che ci attende. Iscrivetevi, votate e fate votare chi ancora crede nella progettualità per far crescere la Nazione ed il Trentino.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige Suedtirol

Il condannato Sarkozy spiega oggi, senza smentita alcuna, che nel 2011 Germania e Francia, dopo l’assalto agli interessi italiani in Libia attrezzarono un attacco finanziario all’Italia per rimuovere Berlusconi e sostituirlo con Monti ed avvantaggiare così il nascente “asse Franco – Tedesco” a danno del nostro Paese. La notizia non ha visto alcuna reazione tra quelle più prevedibili, a cominciare dalla convocazione alla Farnesina degli ambasciatori di quei Paesi, né la convocazione di Monti da una Procura vista la gravità dell’operazione cui si prestò. La Libera Stampa “nicchia”. Solo un accenno velato alle responsabilità sulla vicenda dell’uranio impoverito utilizzato in Kossovo, avuta da chi volle, nel 2021, firmare il Patto del Quirinale con la Francia. Ora, o a Roma sta succedendo qualcosa di molto grave e stiamo solo vedendone l’inizio oppure tutta la manfrina su Sovranità ed Autonomia Differenziata è soltanto un modo per polverizzare definitivamente la Nazione. Se per metà settembre prossimo si riaprirà un dossier Ustica allora saremo nella prima fattispecie.