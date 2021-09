FONDAZIONE PEZCOLLER * PREMIO PEZCOLLER 2021: « LA CONFERENZA STAMPA CON IL VINCITORE HANS CLEVERS, VENERDÌ 17 SETTEMBRE AL GRAND HOTEL TRENTO (ORE 15.30) »

Premio Pezcoller 2021, il vincitore incontrerà in anteprima la stampa venerdì 17 settembre alle ore 15.30 presso il Grand Hotel Trento – Trento, via Alfieri 1.

In tale occasione il vincitore del Premio internazionale Pezcoller-Aacr 2021, Hans Clevers – che riceverà il Premio sabato 18 alle 10 al Teatro Sociale – incontrerà la stampa e sarà disponibile ad interviste e approfondimenti.

Sarà inoltre presente il presidente della Fondazione Pezcoller, Enzo Galligioni e vi sarà un’interprete per agevolare la comunicazione.

Hans Clevers è uno scienziato olandese pioniere nello studio delle cellule staminali intestinali e dello sviluppo del tumore al colon.

“Il prof. Clevers – afferma il presidente della Fondazione Pezcoller Enzo Galligioni – è stato pioniere nello studio delle cellule staminali intestinali e dello sviluppo del tumore al colon. Il suo inedito sistema per studiare la crescita delle cellule staminali normali e tumorali attraverso mini-organi chiamati ‘organoidi’ è usato nei laboratori di tutto il mondo perché consente di creare in laboratorio condizioni simili alla situazione in vivo e permette di sviluppare terapie personalizzate per ogni paziente.

L’incidenza dei tumori al colon e retto è ancora molto elevata – ricorda Galligioni -. Su una media annua di 3202 casi di tumori registrati in Trentino nel periodo 2013-2016, 336 hanno riguardato il colon e il retto, con una mortalità di 160 pazienti su un totale di 1.386”.

***

La Fondazione prof. Dott. Alessio Pezcoller – nata nel 1986 per volere del professor Alessio Pezcoller (1896-1993) già Primario dell’Ospedale S. Chiara di Trento – ha come fine istituzionale la promozione scientifica per la lotta contro le malattie che affliggono l’umanità e, specificatamente, contro il cancro.

Il «Pezcoller Foundation-AACR International Award for Extraordinary Achievements in Cancer Research» premio alla ricerca scientifica in campo oncologico, in collaborazione con l’Associazione Americana Ricerca sul Cancro, è assegnato ogni anno da un comitato scientifico internazionale.