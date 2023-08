DAL RÌ (UDC TN-AA) * ELEZIONI TRENTINO : « CANDIDATURA VALDUGA, LA SEGRETERIA PD HA OBLIATO CON IMMEDIATEZZA LA VOLONTÀ DI METTERSI IN DISCUSSIONE »

09.04 - martedì 29 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Finora il Centro Sinistra ex Autonomista sembra concentrato nel discutere dell’eredità che ci lasciò al momento del congedo. Dalle aree inquinate di Trento Nord, al Not, alla riorganizzazione della Sanità voluta da Zeni, alla gestione dei plantigradi, al tracciato del bypass firmato da Rossi su pensata del Dellai ed a giocare, tanto per cambiare, il ritorno delle “primarie di coalizione” di cinque anni fa. Senza neanche fingere rispetto per le vittime del Conte II° e della sua violenza alla autonomia speciale.

Aver sostenuto i soprusi, le vessazioni, le discriminazioni, le prevaricazioni dell’esecutivo Draghi, ad un anno da quella fuga, non ha dato loro l’occasione per una riflessione sulle regole della democrazia ed i perché dell’Autonomia. Ci saremmo aspettati una volontà di mettersi in discussione che la scelta sulla segreteria del Pd e la supina accettazione dell’auto-candidatura di un Valduga che ancora non sa quali simboli troverà al suo fianco, ha obliato con immediatezza.

Quelli più bravi, che i disastri li portano avanti da due decenni, potevano solo sperare in un centrodestra che archiviasse Fugatti come cifra del proprio fallimento. Ciò non è stato. Ed il terzo uomo, il loro “agente a l’Havana”, al Santa Chiara de l’Havana, dopo Baku, si trova a Terni con Bandecchi. Tra 54 giorni si vota e questa commedia si chiude. Speriamo solo che i prossimi cinquz anni siano meno deludenti di quelli che vanno a concludersi.

Perché sia così il suggerimento è di votare Udc.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige Südtirol

