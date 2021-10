CIRCOLO ACLI – SARDAGNA (TN) * “FESTA DELLA CASTAGNA“: « DOMENICA 24 OTTOBRE LA DECIMA EDIZIONE, CON IL TREKKING PER SALVAGUARDARE IL TERRITORIO »

SARDAGNA in CASTAGNA è il titolo ironico con il quale il Circolo Acli di Sardagna ha voluto connotare la decima edizione della festa della castagna.

Lo slogan vuole richiamare l’importanza che ha avuto la castanicoltura per la comunità e allo stesso tempo vuole evidenziare il rischio di estinzione di un patrimonio boschivo e di un ecosistema unico ed irripetibile.

La storia di Sardagna è strettamente unita a quella del castagno, del quale si utilizzava il frutto, la legna da ardere e il legname da opera, sotto le sue grandi chiome si ricavava il pascolo e il fogliame del dopo raccolta che serviva come base per la lettiera da usare in stalla.

La castagna fino alla metà del novecento è stata per Sardagna uno degli alimenti base dell’alimentazione; con il boom economico degli anni sessanta e l’abbandono sistematico delle campagne, è venuta meno anche la cura dei castagneti, la loro economicità e quindi il mantenimento del territorio.

Allo scopo di sensibilizzare ed accrescere il recupero del castagneto, il Circolo Acli in collaborazione con tutte le Associazioni ed Istituzioni di Sardagna anche per il 2021 ha organizzato per domenica 24 ottobre con inizio ad ore 10.00 la decima edizione di Sardagna in Castagna, come da programma in allegato.