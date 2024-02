GRUPPO CONSILIARE FDI – COMUNE TRENTO * CUMULO DI BARE: « LUNGO LA FERROVIA, UNA TRISTE SITUAZIONE SOTTO AGLI OCCHI DI TUTTI » (VIDEO)

11.56 - lunedì 26 febbraio 2024

DOMANDA D’ATTUALITÀ n. CUMULO DI BARE LUNGO LA FERROVIA: UNA TRISTE SITUAZIONE SOTTO AGLI OCCHI DI TUTTI

Sollecitati da un cittadino che quotidianamente utilizza la ferrovia della Valsugana per recarsi al lavoro in città, nella giornata di sabato 24 febbraio ci siamo recati presso la parte retrostante del Cimitero Monumentale di Trento. Siamo passati dalla stradina che dai parcheggi prospicienti le camere mortuarie costeggia la ferrovia ed arriva al parcheggio in prossimità del Tempio Crematorio, ma considerato che tutti i cancelli scorrevoli risultavano aperti, avremmo potuto benissimo passare proprio dal cimitero.

Giunti sul posto, anche in considerazione che proprio l’area su cui si era focalizzata la nostra attenzione presentava il cancello aperto, abbiamo potuto renderci conto della veridicità della triste segnalazione. Un cumulo incredibile di bare, probabilmente il risultato delle numerose esumazioni dell’ultimo periodo, giaceva sotto le intemperie a pochi metri dai binari della ferrovia e senza alcuna protezione che ne impedisse la vista alle migliaia di passeggeri che quotidianamente percorrono la tratta ferroviaria cittadina, ma anche e soprattutto ai residenti del quartiere delle Albere. Una triste situazione, dunque, uno scenario di cui non riusciamo a capacitarci.

La morte con tutti i risvolti che ne conseguono rappresenta indiscutibilmente una delle fasi principali della vita; quindi, non siamo stupiti da quanto rilevato nella giornata di sabato 24 febbraio presso la parte retrostante del cimitero, ma siamo letteralmente avviliti per una situazione che ha palesato una grande mancanza di sensibilità.

Si possono accumulare i resti delle bare in un cimitero, ci mancherebbe altro e riconosciamo la grande umanità e professionalità degli addetti ai Servizi Funerari, ma lo si può e lo si deve fare in maniera composta e riservata, cercando di risparmiare alla vista dei cittadini simili situazioni.

Alla luce di quanto sopra riportato, riteniamo doveroso chiedere al Sindaco e alla Giunta Comunale se e quali provvedimenti intendano adottare al fine di risolvere la situazione evidenziata dalla presente domanda d’attualità.