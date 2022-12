CISL SCUOLA * RISULTATI NAZIONALI: BEZZI, « “PRIMI IN ITALIA”, MA NEL MANCATO RISPETTO DELLE RELAZIONI SINDACALI »

15.14 - giovedì 01 dicembre 2022

//

“PRIMI IN ITALIA” NEL MANCATO RISPETTO DELLE RELAZIONI SINDACALI

Cisl Scuola esprime profonda amarezza nel constatare nuovamente la totale mancanza di rispetto delle relazioni sindacali, peggio, della parola data in occasione della presentazione del cronoprogramma (incontro del 18/07/2022) relativo al percorso di costruzione del “modello provinciale di carriera dei docenti”.

Stiamo leggendo sui quotidiani locali, e non solo, l’annuncio del primato della Provincia di Trento nella “riforma delle carriere” sbandierata come la panacea di tutti i problemi legati alla scarsa attrattività nei confronti della professione e come “medicinale ricostituente” la qualità dell’insegnamento.

Cisl Scuola ricorda che la qualità dell’insegnamento si raggiunge dotando gli insegnanti di strumenti adeguati alle richieste sempre più pressanti della scuola contemporanea, in primis un contratto di lavoro che aggiorni la parte giuridica, la quale non rispecchia più quello che i docenti fanno a scuola e per la scuola.

Cisl Scuola aggiunge, inoltre, che per “attirare” i docenti in Provincia di Trento debba essere programmata la loro stabilizzazione, ancor prima della carriera; pur considerando attrattiva la professione i precari non riescono a esercitarla con continuità e gratificazione, poiché subiscono sistemi di reclutamento inadeguati e non sempre trasparenti, come abbiamo più volte evidenziato.

Cisl Scuola riassume così quanto sta accadendo:

-) Si promettono grandi attenzioni e risorse per un percorso rivolto a pochi, che inciderà fortemente sull’organizzazione del lavoro di tutti nelle scuole, dal quale attualmente i Sindacati sono stati tagliati fuori nonostante nella fase interlocutoria sia stato promesso il loro coinvolgimento;

-) Non sono attualmente previste risorse per l’apertura del rinnovo del CCPL 2022/2024 dei docenti della scuola a carattere statale, i quali sono prigionieri della “ruggine normativa”, oltre a ricevere retribuzioni inadeguate, nonostante sia stata fatta la richiesta di stanziamento di risorse …più volte.

Cisl Scuola chiede alla Sovrintendente Scolastica Viviana Sbardella, all’Assessore all’Istruzione Mirko Bisenti e al Dirigente Generale Roberto Ceccato di riportare il “modello di carriera dei docenti” all’interno del tavolo negoziale, il quale sarebbe dovuto partire a settembre 2022, che veda coinvolti attivamente i Sindacati per quanto di loro competenza.