PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FUGATTI AI NUOVI SINDACI: « I CITTADINI CI CHIEDONO CONCRETEZZA E DETERMINAZIONE, QUESTO DEVE SPRONARCI AD ESSERE ESIGENTI CON NOI STESSI »

Dal presidente Fugatti ai nuovi sindaci un augurio di buon lavoro. “Un augurio di buon lavoro ai sindaci neoeletti, assieme ad un ‘grazie’ che mi sento di rivolgere loro da parte di tutti cittadini, perché è doveroso dar merito all’impegno di chi decide di mettersi al servizio delle istituzioni oggi più che mai, viste le continue emergenze che si susseguono, dal maltempo al Coronavirus.

Il momento, non ce lo nascondiamo, è tutt’altro che facile: proprio per questo dobbiamo impegnarci unitariamente, a prescindere dalle diverse posizioni politiche, per superare le difficoltà, guardando al futuro con fiducia e spirito propositivo. Il Trentino dell’Autonomia ha i mezzi, l’esperienza e le energie per farlo.

La Provincia autonoma dal canto suo sosterrà con convinzione i Comuni nei loro percorsi continuando al tempo stesso ad operare in collaborazione con i territori vicini, a partire dall’Alto Adige”.

Questo il pensiero che il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti rivolge ai nuovi sindaci del Trentino, eletti ieri e due settimane fa, nel corso dell’ultimo appuntamento elettorale. “I cittadini ci chiedono concretezza e determinazione – conclude Fugatti – e questo deve spronarci ad essere sempre più esigenti con noi stessi, ad ogni livello. Buon lavoro a tutti”.