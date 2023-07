GALATEO (FDI) * ANIMALI D’AFFEZIONE: « PROFILAZIONE GENETICA CANI IN ALTO ADIGE, URGE IL RINVIO DELLA NORMATIVA »

15.48 - giovedì 13 luglio 2023

Profilazione genetica dei cani in Alto Adige, la Provincia risponde a Fratelli d’Italia. Ad oggi nell’Anagrafe degli animali d’affezione, risultano iscritti 39.832 cani. I profili genetici registrati, come previsto dalla normativa provinciale sono 2219. Il caricamento dei dati nell’anagrafe degli animali d’affezione è in corso.

Lo ha certificato l’assessore provinciale Arnold Schuler, in risposta ad una interrogazione di attualità di Marco Galateo (FdI), che aveva chiesto informazioni dettagliate sulla situazione in provincia di Bolzano a pochi mesi di distanza dall’entrata in vigore dell’obbligo di profilazione del dna per gli animali d’affezione.

Risposta “rubata” da Centro Destra, listarella di fuoriusciti dalla lega che già nel nome tenta la truffa dell’elettore e che quando erano nel Carroccio non hanno mosso dito mentre il loro partito approvava in aula la legge sul Dna canino voluta dalla maggioranza.

“Qualora non si adempia all’obbligo entro i termini previsti – ha aggiunto l’assessore Schuler in risposta a specifica domanda di Galateo – viene applicata una sanzione amministrativa da 292 1.048 euro.

Solo i cani residenti stabilmente in Alto Adige saranno però obbligati alla registrazione, come rileva il rappresentante altoatesino di Giorgia Meloni. Scrive infatti ancora Schuler: “chiunque a qualsiasi titolo, detiene in modo permanente un animale d’affezione in Provincia di Bolzano deve provvedere alla relativa iscrizione all’anagrafe al massimo entro 30 giorni dalla data di acquisizione del’animale; pertanto i cani tenuti in modo permanente in Alto Adige, indipendentemente dalla loro provenienza (altre Provincie italiane o estero), devono essere registrati”.

Perplesso Galateo che commenta a margine: “difficile ipotizzare che da qui alla fine dell’anno il laboratorio possa provvedere alla profilazione di quasi trentamila animali, urge un rinvio dell’entrata in vigore di una normativa che in definitiva non risolverà il problema antipatico delle deiezioni abbandonate sulle strade – la chiosa dell’esponente di Fratelli d’Italia.