DAL RÌ (UDC – TN-AA) * ELEZIONI 2018: « MARTEDÌ CONFERMEREMO A FUGATTI L’IMPORTANZA DI UNO SFORZO UNITARIO PER TENERE IN COALIZIONE FDI»

09.50 - domenica 2 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Le candidature dovrebbero dare ad una lista ed alla politica tutta un valore aggiunto e perciò se è la candidatura ad essere vista come un valore aggiunto per il candidato, sia ciò in termini di visibilità o in altri, quella ha senso solo per chi candida e non per chi intende proporre, con dei nomi in grado di dare una valenza riconoscibile a quella proposta politica, una risposta a dei bisogni. A maggior ragione se si ragiona in termini di coalizione.

Il prevalere in alcuni contesti della rincorsa al “voto di opinione” ha regalato all’Italia il M5$ (simbolo del dollaro ironico…) , di cui non ci si vergognerà mai abbastanza ed al “Pd – Elly Schlein”, cui il centrodestra deve solo gratitudine, non può passare per uno scontro pretestuoso.

La prepotenza al governo, che in tanti abbiamo apprezzato sulla pelle tra l’aprile 2020 ed il luglio 2022, ci deve ricordare che i modi del fare politica sono politica. E sui modi la gente vorrà scegliere nel voto.

Martedì confermeremo a Maurizio Fugatti come riteniamo importante uno sforzo unitario in più per tenere in coalizione un FdI che, pur nata come gruppo in Consiglio provinciale sui transfughi del suo partito ed in quanto tale erede delle tensioni che portarono a quell’abbandono, ambisce ad un successo in Trento città, in vista delle prossime comunali.

Chiederemo quindi a Maurizio di ignorare quei modi provocatori e forse sgradevoli, visti negli ultimi giorni, cui saranno poi gli elettori a dare risposta il 22 ottobre prossimo e procedere, per conto della coalizione unitasi nel 2018 a portare FdI a convergere sull’allargamento al Patt, che è il punto vero su cui si sono innescate quelle oggettive tensioni.

*

Roberto Dal Ri

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

#ilcentrodeltrentino