CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * VISITE ISTITUZIONALI: “ L’ON. VITTORIO SGARBI RICEVUTO IN VAL DI FASSA DAL VICEPRESIDENTE LUCA GUGLIELMI “

13:46 - 23/01/2022

Il vicepresidente ladino del Consiglio regionale Luca Guglielmi ha accolto oggi in valle di Fassa Vittorio Sgarbi.

L’esponente politico ha atteso a Canazei il presidente del Mart e parlamentare cui ha portato in primo luogo il saluto dell’Istituzione regionale che rappresenta.

Con il vicepresidente Guglielmi ad accompagnare poi Sgarbi in una serie di visite ed incontri guidati dal filo rosso della cultura, dell’arte e dell’interesse per le minoranze, come quella ladina.