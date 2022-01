COPPOLA (EUROPA VERDE) * SANITÀ « FINALMENTE OPERATIVA LA STRUTTURA COMPLESSA DELL’U.O. MALATTIE INFETTIVE DELL’OSPEDALE DI TRENTO »

11:16 - 30/01/2022

Apprendo con soddisfazione la notizia della nomina del dott. Massimiliano Lanzafame all’incarico di Direttore di struttura complessa dell’U.O. Malattie infettive dell’Ospedale di Trento – Area Medica – presso il Servizio ospedaliero provinciale.

La realizzazione della Struttura complessa e ora la nomina del suo direttore è un risultato importante per il quale ho più volte interloquito con l’assessora competente, attraverso atti politici, sin dall’inizio della pandemia.

Con la nomina del primariato finalmente sarà pienamente operativa la nuova struttura complessa di malattie infettive, che sarà di enorme utilità per la sanità trentina e rappresenta inoltre un adeguamento alla programmazione sanitaria nazionale. Con l’arrivo della pandemia da Covid-19 le malattie infettive, già in incremento in relazione alle infezioni da HIV e da HCV e altre, costituiscono il principale problema sanitario trentino che richiede una regia adeguata nella prevenzione, cura e controllo. Tale regia è identificabile appunto in questa Struttura Complessa da poco realizzata e finalmente adeguata ad affrontare gli enormi problemi socio sanitari creati dalla pandemia Covid-19 e dalle rimanenti malattie infettive.

Auguro al nuovo Direttore e a tutta l’U.O. di Malattie Infettive dell’ospedale di Trento un buon lavoro!

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale – Gruppo Misto/Europa Verde