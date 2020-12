FERRARI F.LLI LUNELLI SPA * GRAPPA SEGNANA: « CONQUISTATE DUE MEDAGLIE D’ORO ALLA 37ESIMA EDIZIONE DELL’ “ALAMBICCO D’ORO”, IL CONCORSO PROMOSSO DA ANAG »

Grappa Segnana conquista due medaglie d’oro alla 37esima edizione dell’Alambicco d’Oro, il rinomato concorso promosso da Anag – Assaggiatori Grappa ed Acquaviti – per valorizzare la produzione di grappa e acquaviti d’uva di qualità.

La prestigiosa giuria, selezionata tra i migliaia di assaggiatori Anag con test preliminari, ha conferito la medaglia “Gold” alla Segnana Pinot Nero nella categoria Grappa Giovane, e alla Segnana Solera Collezione nella categoria Grappa Invecchiata.

Un ottimo risultato che conferma ancora una volta l’immancabile ricerca dell’eccellenza che contraddistingue tutti i prodotti da meditazione di Segnana, nati in parte dalle vinacce ottenute dalla soffice spremitura delle uve con le quali si crea il Ferrari, ricche di mosto e di aromi.

La giuria ha premiato l’armoniosità, la finezza e l’aromaticità che caratterizzano l’esclusiva Segnana Pinot Nero grazie alla distillazione di vinacce di pinot nero ancora fresche e ricche di profumi. La Solera Collezione, grappa di vinacce provenienti dai vigneti Ferrari e invecchiata in botti di rovere, si è distinta per la sua eleganza e morbidezza.

Da 37 anni, il Premio Alambicco d’oro è un appuntamento importante che Anag porta avanti per promuovere e valorizzare la cultura del buon bere e l’eccellenza e unicità di grappa e acquaviti cento per cento italiani.

In questa edizione le medaglie assegnate in totale sono state 72: 12 riconoscimenti Best Gold, 30 Gold e 30 Silver andati a grappe, acquaviti e brandy in arrivo da tutta Italia e inviate da un numero crescente di distillerie e aziende vitivinicole rispetto alle precedenti edizioni. Un dato, quello sull’alta partecipazione, che assume un valore aggiunto alla luce dell’emergenza sanitaria che ha segnato il settore distillatorio.