POLIZIA DI STATO * CAROVANA JUPPITER: “ARRIVATA A CAPO NORD, DOPO 5.000 KM E 100 MILA PASSI A PIEDI NELLA NATURA SCONFINATA SCANDINAVA”

14.28 - domenica 30 giugno 2024

La Polizia di Stato arriva a Capo Nord con Juppiter.

La Polizia di Stato, con la Carovana Juppiter è arrivata a Capo Nord , percorrendo 5000 chilometri ai quali si aggiungono i quasi 100mila passi fatti a piedi nelle città e nella natura sconfinata della Scandinavia.

Gli agenti ed il medico della Polizia di Stato, gli educatori, i comunicatori, gli autieri dell’ANAI, ed il Presidente di Juppiter Salvatore Regoli, hanno fatto da cornice e sostegno e si sono presi cura di questo gruppo di giovani, tutti speciali.

Tra i ragazzi nessuno dimenticherà questi giorni; non lo farà Barbara, con la sua voce sempre un po’ sopra le righe e i suoi capricci quando è stanca; Antonio con la sua voglia di essere sempre protagonista; Valentina con le sue guance rosse quando si imbarazza parlando d’amore; Maklen e i suoi consigli improbabili, Franco e le sue lacrime di commozione. Non dimenticheranno questa avventura estrema neppure il Medico Superiore della Polizia di Stato Dr. Peter MAZZURANA, il Sovrintendente della Polizia di Stato Aurelio ABBATE e Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Vito MANFREDI che, in questo viaggio, hanno trovato nuovi amici e condiviso con loro i valori della Polizia di Stato.

Quella tra Juppiter e Polizia di Stato è una collaborazione nata grazie alla volontà del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani che, venuto a conoscenza del progetto, ha sposato con entusiasmo l’iniziativa, garantendo la presenza di poliziotti e personale sanitario durante tutto il viaggio. La Polizia di Stato prosegue così il suo impegno al fianco delle comunità anche attraverso queste iniziative promuovendo i valori di prossimità, solidarietà e di legalità tra le nuove generazioni.

Capo Nord, 30.06.2024