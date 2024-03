CORTE COSTITUZIONALE * LEGGE PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO: « MISURE DI CONTENIMENTO VIRUS SARS-COV-2, ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE »

10.52 - giovedì 28 marzo 2024

Deposito del 28-03-2024 (dalla 50 alla 52)

S.50/2024 del 21/02/2024

Udienza Pubblica del 21/02/2024, Presidente BARBERA, Redattore PITRUZZELLA

Norme impugnate: Legge della Provincia autonoma di Bolzano 08/05/2020, n. 4.

Oggetto: Salute – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 – Misure per la ripresa delle attività – Sanzioni per il mancato rispetto delle misure previste – Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 37 del 2021 e n. 164 del 2022 – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale.

Dispositivo: illegittimità costituzionale

Atti decisi: ord. 124/2023