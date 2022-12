PAT * EMERGENZA FREDDO: SEGNANA, « ATTIVATI ULTERIORI POSTI PER L’ACCOGLIENZA NOTTURNA, IL TRENTINO È SOLIDALE E NON DIMENTICA CHI HA BISOGNO »

19.28 - martedì 13 dicembre 2022

Ulteriori posti per l’accoglienza notturna. “La Provincia, in collaborazione con la rete dei soggetti attivi nell’ambito dell’accoglienza e della solidarietà a cui va un particolare ringraziamento, è impegnata a garantire ulteriori posti letto per l’accoglienza notturna, in questi giorni caratterizzati da temperature particolarmente rigide. Facciamo tutto il possibile per dare una risposta e un concreto aiuto alle persone costrette a dormire all’addiaccio, il Trentino è solidale e non dimentica chi ha bisogno”, a precisarlo è l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana che elenca i servizi messi in campo in queste ore.

Per quanto riguarda le persone senza dimora, domani, 14 dicembre, apre Casa San Giovanni, struttura gestita dall’Associazione Amici dei Senza Tetto; si tratta di una cinquantina di posti che apriranno in forma graduale per arrivare alla piena occupazione entro venerdì 16 dicembre.

Inoltre sono 60 le persone richiedenti asilo che il Commissariato del Governo ha autorizzato all’inserimento nel sistema di accoglienza straordinaria gestito dalla Provincia autonoma; queste 60 persone saranno tutte accolte entro il 19 dicembre presso la Residenza Fersina di Trento, 40 di loro tra domani e il 15 dicembre. I richiedenti asilo rientrano nel programma di ampliamento dei posti richiesto dal Commissariato del Governo e accordato dalla Provincia, che prevede un incremento di 100 posti entro gennaio 2023, passando dagli attuali 600 a 700 posti, i quali si aggiungono agli altri 600 posti utilizzati per gli sfollati dall’Ucraina, per un totale complessivo di 1.300 posti gestiti dalla Provincia autonoma in accordo con il Commissariato del Governo.