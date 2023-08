LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: « MONICA TASIN, LA MIA CANDIDATURA PER MIGLIORARE IL TERRITORIO E L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO »

11.13 - martedì 29 agosto 2023

Monica Tasin all’età di sedici anni aveva già capito cosa fare da grande: la progettista. Ha studiato duramente diventando un ingegnere edile e successivamente anche un architetto. Moglie e mamma di due bambini, conosce molto bene i temi che stanno a cuore alle famiglie e al mondo delle professioni e ha scelto di mettersi in gioco nella Lista Fugatti Presidente per migliorare il territorio e l’ambiente in cui viviamo.

Dal 2013 al 2017 è membro del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Trento, da quest’anno è segretario della sezione provinciale di Trento dell’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti: “Mi candido con la Lista Fugatti Presidente capeggiata da Achille Spinelli per dare voce al territorio, in mondo particolare alle famiglie e al mondo delle libere professioni non sempre sinora adeguatamente rappresentato”.

“Ringraziamo di vero cuore Monica Tasin per il prestigioso contributo che porterà alla nostra compagine in termini di valore aggiunto. Il suo apporto sarà particolarmente significativo in rappresentanza di un mondo fatto di competenza, preparazione, concretezza e serietà”.