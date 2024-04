RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * « LE MINACCE DELL’IRAN A ISRAELE / LE INCHIESTE GIUDIZIARIE DI BARI E TORINO (14/4) »

16.39 - sabato 13 aprile 2024

Domani, domenica 14 aprile, torna “Dritto e rovescio”, il talk show in onda in prima serata su Retequattro con la conduzione di Paolo Del Debbio.

In apertura di puntata, ampio spazio alle minacce dell’Iran a Israele con il rischio di un’escalation della guerra in Medio Oriente e le possibili conseguenze sull’Europa e sull’Italia.

A seguire, un nuovo approfondimento sulle inchieste giudiziarie di Bari e Torino che vedono coinvolta l’opposizione e animano il dibattito politico.

Infine, un’analisi della direttiva europea per le Case Green: il Consiglio dell’Ue ha approvato tramite maggioranza qualificata la proposta per le prestazioni energetiche in edilizia, ma l’Italia ha votato contro, con il Ministro Giancarlo Giorgetti che ha posto al centro il tema di chi pagherà i costi di tali misure.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: il generale Vincenzo Camporini, Maurizio Gasparri, Elisabetta Gualmini, Carlo Bagnasco, Susanna Ceccardi e Diana De Marchi.