FERRARI SPA – MARANELLO (MO) * SOLIDARIETÀ: « UN MILIONE IN AIUTO DELLA POPOLAZIONE UCRAINA, FONDI DESTINATI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN COLLABORAZIONE CON CROCE ROSSA E UNHCR »

15.51 - martedì 8 marzo 2022

Ferrari dona un milione di euro in solidarietà dei cittadini ucraini. I fondi sono destinati alla Regione Emilia-Romagna che, in collaborazione con Croce Rossa e UNHCR, li impiegherà per dei progetti umanitari internazionali a sostegno dell’Ucraina e per l’accoglienza dei profughi presso il proprio territorio. Inoltre, saranno devoluti aiuti all’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine – ONLUS per sopperire alle esigenze degli ucraini che verranno ospitati nell’area vicina alla sede della Società.

Inoltre, vista la situazione in atto, la Ferrari ha deciso di sospendere la produzione di veicoli per il mercato russo fino a nuovo avviso. Continuiamo a monitorare da vicino la situazione nel rispetto di tutte le regole, regolamenti e sanzioni.

“Ferrari è vicina alla popolazione ucraina in questo terribile momento storico” – ha dichiarato Benedetto Vigna, CEO di Ferrari – “Mentre speriamo in un rapido ritorno al dialogo e in una soluzione pacifica, non possiamo rimanere inermi di fronte alle sofferenze dei civili colpiti. A loro vanno i nostri pensieri e la nostra solidarietà. Siamo pronti a fare la nostra piccola parte a fianco di quelle istituzioni che portano un sollievo concreto al dramma umanitario”.

*

FERRARI DONATES ONE MILLION EUROS TO SUPPORT UKRAINIANS IN NEED.

Ferrari donates one million Euros to support the Ukrainians in need. The funds will be channeled through the Emilia-Romagna Region that, in collaboration with the Red Cross and UNHCR, will fund international humanitarian projects supporting Ukraine as well as local initiatives focusing on the reception of refugees in the Italian region. Additionally, aid will go to the Association Chernobyl of Maranello, Fiorano, Formigine – ONLUS to provide for the needs of the Ukrainians who will be hosted in the area near the Company.

Furthermore, given the ongoing situation Ferrari has taken the decision to suspend the production of vehicles for the Russian market until further notice. We continue to monitor the situation closely and will always respect all rules, regulations and sanctions.

“Ferrari stands alongside everyone in Ukraine affected by this ongoing humanitarian crisis”, stated Ferrari CEO, Benedetto Vigna. “While we hope for a rapid return to dialogue and a peaceful solution, we cannot remain indifferent to the suffering of everyone affected. Our thoughts and support go out to them. We are playing our small part alongside the institutions that are bringing immediate relief to this situation.”