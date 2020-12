ANM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI * INCONTRO BONAFEDE – SANTALUCIA: « NETTA CONTRARIETÀ AD OGNI FORMA SANZIONATORIA PER I MAGISTRATI LEGATA ALLA NON RAGIONEVOLE DURATA DEI PROCESSI »

Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia e il segretario Salvatore Casciaro hanno incontrato questa mattina il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Un incontro positivo e costruttivo sotto vari punti di vista.

In particolare si sono affrontati i temi del miglioramento del sistema giudiziario, delle dotazioni e delle riforme legate al processo civile. L’incontro di oggi è stata anche l’occasione per affrontare il tema della magistratura onoraria e i tempi rapidi per gestire e risolvere il problema assicurando un cambio di passo per il futuro che tuteli diritti e sciolga il nodo della precarietà.

L’ANM, nell’incontro di questa mattina, ha ribadito la propria netta contrarietà ad ogni forma o meccanismo di tipo sanzionatorio per i magistrati legato alla non ragionevole durata dei processi. Il mancato rispetto dei tempi non dipende infatti dai magistrati ma – hanno ricordato Santalucia e Casciaro – dall’inadeguatezza delle risorse finanziarie e dei mezzi destinati alla giustizia. “Confidiamo fortemente – hanno sottolineato presidente e segretario dell’ANM – che il problema delle risorse sarà affrontato con la necessaria determinazione dal ministro”.

ANM e Ministro si incontreranno di nuovo nei prossimi giorni per esaminare e approfondire i temi discussi oggi.