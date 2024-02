COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO (CMST) * LOTTO 3B: « POTENZIAMENTO FERROVIA, RINVIATO IL CONSIGLIO COMUNALE DI ROVERETO »

10.15 - martedì 20 febbraio 2024

Apprendiamo dai giornali che per la quarta volta il consiglio comunale di Rovereto è stato annullato, per consentire alcuni approfondimenti tecnici sul lotto 3b riguardante il potenziamento della ferrovia.

Il Commissario Straordinario dell’accesso Sud del Tunnel di Base del Brennero dovrebbe seguire, in qualità di Committente, le procedure definite nelle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici e commissionare a RFI ITALFERR la elaborazione del DOCFAP, cioè del documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’interramento dei binari nel centro abitato di Rovereto, previa analisi delle esigenze dei territori. In particolare le alternative progettuali dovrebbero prevedere il futuro collegamento ferroviario con il Lago di Garda.

D’altra parte non è noto il finanziamento stanziato dal Governo italiano per la progettazione (DOCFAP e PFTE) e per la realizzazione, che dovrebbe essere indicato nel Contratto di Programma-Investimenti.

Il Comune di Rovereto, la PAT e RFI continuano a parlarsi nelle “segrete stanze” e non intendono coinvolgere i cittadini.

Riteniamo che questi reiterati rimandi e secretazioni non possono più essere tollerati e che chi governa gli enti locali e nazionali debbano comunicare ai consigli comunali e alla cittadinanza le decisioni che stanno prendendo nelle segrete stanze in modo non trasparente.

Il CMST non intende commentare le illazioni giornalistiche sull’opera e preferisce farlo solo dopo aver esaminato le varie ipotesi progettuali.

A tal proposito ribadisce che l’ing. ALBERTO BACCEGA, scomparso l’anno scorso, aveva elaborato una ipotesi progettuale che prevedeva l’interramento dei binari, con un tunnel lungo circa 10 km e con un tracciato che va dallo stadio Quercia a Serravalle. Tale ipotesi progettuale è a disposizione di tutti in formato pdf e chiediamo che venga analizzato da RFI ITALFERR.

In conclusione, il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino CMST non pone in discussione sin d’ora SE realizzare l’opera pubblica ma COME realizzarla, utilizzando un metodo democratico e trasparente con la partecipazione della cittadinanza.

CMST

Comitato Mobilità Sostenibile Trentino – “Ing. Alberto Baccega”