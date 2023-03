AZIENDA SOGGIORNO MERANO (BZ) * ASSEMBLEA GENERALE 2023: HOFER « NEL 2022 RITORNO AI LIVELLI 2019, GLI “ARRIVI” A QUOTA 338.163 UNITÀ (-2%) / 1 UN MILIONE E 182 MILA I “PERNOTTAMENTI” (+3%) »

13.30 - mercoledì 8 marzo 2023

Villa San Marco in via Innerhofer è la sede, oggi mercoledì 8 marzo, dell’assemblea pubblica informativa 2023 dell’Azienda di Soggiorno. Un’occasione per tracciare una retrospettiva dell’anno scorso, per fare il punto della situazione di alcuni progetti e per presentare una visione strategica sul futuro del settore turistico meranese. A fare gli onori di casa, la presidente Ingrid Hofer, che salutando la platea – assieme al sindaco Dario Dal Medico – sottolinea come il turismo stia affrontando cambiamenti sul piano sia globale sia locale: «Da anni dedichiamo il nostro impegno ad adeguarci a questi sviluppi, con lo sguardo rivolto al futuro, lavorando con fiducia e responsabilità. Una responsabilità multilivello che deve essere economica, ma anche ecologica e sociale». Per voce della presidente, riportate le novità sulla riforma sulla tassa di soggiorno e del progetto funicolare Merano-Scena.

Incentrato sul tema “Future Land Alto Adige – Come i grandi trend e le innovazioni stanno cambiando il turismo” l’intervento di Wolfgang Töchterle, direttore marketing di IDM.

Ritorno ai livelli del 2019.

Dopo un biennio che non può fungere da termine di paragone, il 2022 segna sostanzialmente un ritorno ai livelli del 2019 dei flussi turistici. In termini assoluti gli arrivi (338.163) registrano un leggero calo (-2%) a fronte di un incremento dei pernottamenti (1.182.693, quasi +3%). È cresciuto, sul piano degli arrivi, in particolare il mercato tedesco (+8,4%), che continua a coprire oltre la metà del totale dei pernottamenti, a fronte di una contrazione di quello italiano (-10,8) che rimane comunque il secondo mercato per consistenza.

Per effetto delle variazioni in senso opposto di arrivi e pernottamenti, risulta in crescita la permanenza media complessiva che dalle 3,3 notti del 2019 è salita a 3,5 notti. L’aumento riguarda entrambi i mercati principali: quello germanico (da 4 a 4,1 notti) e quello italiano (da 2,6 a 2,7 notti).

Progetti e futuro.

Posizionamento del brand, mantenimento dell‘appetibilità, sostenibilità, flessibilità, destagionalizzazione, digitalizzazione: sono i punti chiave delineati da Daniela Zadra, direttrice dell’Azienda di Soggiorno, guardando al presente e al futuro. “Il posizionamento di Merano resta come quello di destinazione di qualità ed esclusiva nell’arco alpino. Esclusiva in quanto ha tratti peculiari, distintivi, primo fra tutti il fascino che scaturisce dall’incontro fra tratti alpini e mediterranei come in nessun’altra località”.

Conforta il fatto che si fa strada l’idea di un turismo sostenibile: sempre più viaggiatori a livello mondiale guardano a questo aspetto nella scelta della loro meta. “Per questo, assieme, lavoriamo per implementare azioni volte alla sostenibilità quali l’utilizzo di materiali green e fonti di energia pulite o la promozione e l’ingaggio di produttori locali (nella gastronomia ma non solo). E proprio questo dell’ecosostenibilità è uno dei valori che dobbiamo comunicare”. Una tendenza da seguire, per rimanere concorrenziali, è inoltre quella della flessibilità che guida l’ospite nella scelta della meta/struttura ricettiva: flessibilità che si traduce per esempio nella possibilità di ottenere rimborsi in caso di cancellazione della prenotazione o per i cambi della stessa senza costi/penali.

L’Azienda di Soggiorno proseguirà nel percorso di destagionalizzazione dei flussi turistici, cercando di sostenere in particolare la promozione di periodi in cui la città è meno frequentata: per esempio la primavera, che viene nuovamente sostenuta con un’importante campagna promozionale.

Non da ultimo, la digitalizzazione: il mondo, si sa, va da quella parte. Internet è da tempo centrale nelle ricerche di informazioni o di alloggi, ora stanno prendendo sempre più piede l’utilizzo di QR-code e beacon, realtà virtuale, installazioni interattive. È un cambio culturale che corre veloce: l’uso della tecnologia non solo per informarsi, ma anche per prenotare, per i check-in online, per i pagamenti, per godere di servizi e/o vantaggi attraverso lo smartphone o il tablet. Testimonianza del lavoro in questa direzione è l’app di Merano, che sarà a disponibile da aprile.

Certificazione di sostenibilità.

Merano intende ottenere il marchio di sostenibilità Alto Adige che si fonda sui criteri – accreditati a livello mondiale – del Global Sustainable Tourism Council (GSTC). L’Azienda di Soggiorno di Merano ha già mosso i primi passi in questa direzione nell’ottobre 2022. Sono già stati realizzati tre workshop incentrati sul management, sull’economia sociale e sulla cultura. Seguirà un altro incontro sul tema dell’ecologia.