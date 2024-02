COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA GARDA * SENATO DELLA REPUBBLICA: « “NO ALLA CICLOVIA”, IL VIDEO INTEGRALE DELLA CONFERENZA STAMPA » (DIRETTA VIDEO STREAMING 1 ORA E 3 MIN)

17.01 - mercoledì 14 febbraio 2024

Il Coordinamento interregionale tutela del lago di Garda ha organizzato la conferenza stampa che si è tenuta presso il Senato della Repubblica il giorno 14 febbraio alle ore 15.00.

Autorevoli relatori hanno illustrato i numerosi e critici aspetti del progetto della Ciclovia, che da quasi un anno il Coordinamento sta portando all’attenzione dell’opinione pubblica.

È stato realizzato un focus sulla sicurezza dell’utenza contro il rischio geologico. Si è approfondito il tema della tutela dello splendido paesaggio naturale che caratterizza il Garda. Sono stati evidenziati i costi, aumentati in modo vertiginoso. Infine è stato sottolineato l’ impatto sulla viabilità di tutto l’ambito gardesano, che sarebbe oggetto degli interventi.

La conferenza è stata trasmessa sul canali web del Senato (numero 7):

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=c0hzsRTIbQk

Il Coordinamento interregionale per la tutela del Garda riunisce associazioni, comitati, portatori di interessi diffusi e privati cittadini delle tre Regioni cui appartiene amministrativamente il lago di Garda, nello specifico, in persona dei loro rappresentanti:

Associazione GAIA Animali&Ambiente, Desenzano del Garda (BS)– Isabella D’Isola

Associazione GAIA Animali&Ambiente Nazionale, Milano – Edgar Meyer

Associazione Garda Diritti, Desenzano (BS) – Giuseppe Buongiorno

Associazione La Cittadella, Lonato del Garda (BS) – Davide Sigurtà

Associazione per il WWF Trentino – Carla Del Marco, Paolo Matteotti

Associazione Riccardo Pinter, Riva del Garda (TN) – Paolo Matteotti

Comitato Desenzano più Verde, Desenzano del Garda – Rossana Baiocco, Marina Brunner, Mauro Mazza, Lorella Tononi

Comitato Oliveto di Goethe, Nago-Torbole – Giovanni Mazzocchi

Comitato per la difesa del Carpione, Toscolano Maderno – Fiorenzo Andreoli, Beatrice Zambiasi

Comitato promotore per il Parco Colline Moreniche del Garda, Desenzano del Garda (BS) – Emilio Crosato, Gabriele Lovisetto

Comitato SAL-Salvaguardia Area Lago, Riva del Garda (TN) – Marina Bonometti, Paolo Ciresa, Maria Elisabetta Montagni, Silvia Ropelato

Comitato Salvaguardia Olivaia, Arco (TN) – Marco Piantoni

Comitato Sviluppo Sostenibile – Duilio Turrini

CTG Monte Baldo aps, Caprino Veronese (VR) – Maurizio Delibori

Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro – Carla Del Marco, Duilio Turrini

Garda Sostenibile: Rete interregionale di associazioni per lo sviluppo sostenibile del lago di Garda – Luigi Del Prete

Gruppo Tignale 24, Tignale (BS) – Antonio Moro

Il Carpino-APS, Verona – Mario Spezia

Italia Nostra Verona – Marisa Velardita

Italia Nostra Brescia – Rossana Bettinelli Italia Nostra Trento – Manuela Baldracchi

L.A.CU.S., Associazione di operatori culturali gardesani, Lonato del Garda (BS) – Luigi Del Prete

Legambiente Baldo-Garda, Il Tasso – Raffaello Boni

Legambiente circolo per il Garda – Cristina Milani

Legambiente Verona – Chiara Martinelli

Petizione change.org: Contro una ciclovia del Garda, non sostenibile (portatori d’interessi per 2.000 firme al 2.12.2023) – Alberta Cazzani, Monica Tessarolo, Wolfgang von Klebelsberg

Slow Food Terreacque bresciane, Padernello (BS) – Lorenzo Econimo, Delegata Garda: Marina Brunner

TAG-Tavolo Ambiente Garda (che riunisce il Distretto Economia Solidale del Basso Garda, Ecorete per il Garda, CAT Comitato Ambiente Territorio Basso Garda, La Cittadella e Magnifica Salò), Lonato del Garda – Daniela Carassai, Alessia De Munari, Sergio Salodini

Luca Trentini, Toscolano Maderno (BS)

WWF Bergamo Brescia – Paolo Zanollo

WWF Veronese, Verona – Michele Dell’O’

Ledro Inselberg APS-Pietro Zanotti

CMST Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega” – Paolo Ciresa

