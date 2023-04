CONSORZIO COMUNI TRENTINI – CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI * SEDUTA 5/4: « 750 MILA EURO PER RISANAMENTO ALLOGGI PUBBLICI, DESTINATI AD ESPERIENZE DI VITA AUTONOMA DISABILI »

19.47 - mercoledì 5 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cofinanziamento provinciale ai percorsi di autonomia per persone con disabilità, previsti dal PNRR. 750mila euro per il risanamento di alloggi pubblici destinati ad esperienze di vita autonoma dei disabili. Parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali alla proposta di deliberazione della Giunta provinciale, che determina lo stanziamento di 750.000 Euro, a carico del bilancio provinciale, per concorrere al finanziamento di sei progetti, finalizzati alla promozione di percorsi di vita autonoma a favore dei disabili in appartamenti a tale scopo risanati ed attrezzati.

Un intervento che, come ha spiegato il Presidente del Cal, Paride Gianmoena, si colloca all’interno delle progettualità presentate dagli Enti locali sotto la regia della Provincia, a valere sulla Linea di investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, nell’ambito della Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In aula anche l’Assessora provinciale alle Politiche Sociali, Stefania Segnana.

L’opportunità di prevedere una integrazione, da parte della Provincia, alle risorse rese disponibili dal PNRR, ha sottolineato l’Assessore competente del Cal, Stefano Bisoffi, era stata già condivisa nell’ambito del corrente Protocollo di finanza locale, e corrisponde alla necessità di garantire la piena sostenibilità economica degli interventi originariamente previsti, a fronte della rimodulazione della spesa ammissibile a finanziamento da parte della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro.

Nel dettaglio vengono stanziati 105.000 Euro per garantire il completamento degli interventi previsti nel Comune di Fiera di Primiero San Martino di Castrozza, 105.000 Euro per gli interventi nel Comune di Torcegno, 240.000 Euro per gli interventi nel Comune di Vallelaghi , 3.700 Euro per gli interventi nel Comune di Mori, 146.300 Euro per gli interventi nel Comune di Rovereto e 150.000 Euro per gli interventi nel Comune di Giovo.

Il Sindaco di Giovo, Vittorio Stonfer, è intervenuto sottolineando la sua soddisfazione sull’integrazione delle risorse che risolvono un problema che aveva messo in grande difficoltà i Comuni. Stonfer ha, quindi, chiesto alla Provincia la stessa attenzione nel concorrere ai costi di gestione che la gestione delle strutture comporta.

///

Finanziamenti integrativi ai progetti PNRR di edilizia scolastica e asili nido. Parere favorevole del CAL.

Anche il secondo provvedimento, oggi esaminato dal CAL, disciplina il concorso della Provincia ad interventi finanziati dal PNRR di competenza dei Comuni, riguardanti – in questo caso – la costruzione o l’ampliamento di strutture scolastiche ed asili nido. In aula l’Assessore provinciale agli Enti Locali Mattia Gottardi che ha illustrato l’obiettivo della delibera e il suo percorso di confronto con il Cal. Potendo contare su un fondo di 18 milioni, già accantonato nel 2021 per interventi di edilizia scolastica, l’accordo raggiunto fra CAL e Giunta provinciale nell’ambito del corrente Protocollo di finanza locale, aveva previsto la destinazione di tali risorse al seguente ordine di priorità: 1.Integrazione finanziamenti relativi ad interventi ammessi parzialmente a finanziamento sul PNRR; 2. Miglioramento della sicurezza strutturale degli edifici scolastici (scuole per l’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) e degli edifici destinati ad asili nido, sulla base dell’indice di rischio sismico, correlato alla zona sismica e alla vulnerabilità dell’edificio. Con questo provvedimento, si stabiliscono i criteri per l’assegnazione, ai Comuni vincitori dei bandi per gli interventi di edilizia scolastica finanziati dal PNRR, delle risorse necessarie alla realizzazione di interventi integrativi, o comunque indispensabili per la piena funzionalità delle opere finanziate con le risorse del Next generation EU. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ad opere presupposte rispetto alla realizzazione delle nuove strutture educative (come la realizzazione di un parcheggio interrato sul cui soprassuolo sia prevista la costruzione di un nuovo asilo nido), oppure comunque necessarie perché i nuovi edifici possano essere fruiti dall’utenza (quali, ad esempio, gli adeguamenti alla viabilità circostante). Il livello di contribuzione assicurato dalla Provincia può variare dall’80% al 90% della spesa ammessa, in funzione della capacità di autofinanziamento dell’ente locale.

I criteri per il riparto delle risorse che residueranno, all’esito del finanziamento degli interventi collegati alle opere PNRR e che saranno – come già concordato – orientati alla manutenzione di edifici scolastici a maggiore rischio sismico, saranno definiti con un successivo provvedimento. Il Sindaco di Borgo Valsugana e Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, Enrico Galvan, ha chiesto chiarimenti su eventuali quote integrative da parte dei Comuni. Si è posto anche l’interrogativo sulla sufficienza dei 18 milioni stanziati a coprire le necessità di tutti gli Enti. Il Sindaco di Mezzolombardo, Christian Girardi è intervenuto in discussione richiamando la necessità di considerare, in prospettiva, anche l’impatto sulla spesa corrente che produrrà l’incremento dell’offerta di servizi all’infanzia.

Il Sindaco di Ala, Claudio Soini ha chiesto inoltre di allargare, in futuro, il ragionamento anche sull’edilizia scolastica non oggetto di PNRR. Per quanto riguarda la data entro cui presentare le domande di accesso al finanziamento, si è convenuto di fissare la scadenza a metà maggio.