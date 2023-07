SCUOLE INFANZIA TRENTINO * LA “STAFFETTA DEL DIGIUNO” * « DATE LUOGHI E ORARI DELLA PROTESTA DEGLI INSEGNANTI, PROSEGUIRÀ FINO AD OTTOBRE »

18.37 - giovedì 13 luglio 2023

La “STAFFETTA DEL DIGIUNO”, vuole essere una ferma e silenziosa posizione contro Chi non riconosce la Scuola dell’infanzia come ISTITUZIONE, i bisogni dei bambini, il ruolo del corpo docente, le finalità della scuola e le vere e profonde ragioni delle famiglie.

Per questi motivi, da lunedì 10/07/2023, le insegnanti, alternandosi tra di loro praticheranno una giornata di digiuno.

La staffetta del digiuno proseguirà fino ad ottobre.

Siamo certe che la nostra azione riceverà la solidarietà di insegnanti di ogni ordine e grado, dei rappresentanti delle minoranze politiche e di tutti coloro che rispettano e amano il mondo della Scuola.