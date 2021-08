PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « BOLLETTINO DI GIOVEDÌ 26-8 / ZERO DECESSI E NESSUN PAZIENTE COVID IN RIANIMAZIONE / 44 I NUOVI CASI POSITIVI / VACCINAZIONI A QUOTA 668 MILA »

Zero decessi e nessun paziente Covid in rianimazione. 44 i nuovi casi positivi. Vaccinazioni a quota 668.975. Coronavirus: il bollettino del 26 agosto 2021.

Il report dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari registra fortunatamente ancora una giornata senza decessi per Covid-19 in Trentino. Anche le rianimazioni degli ospedali non ospitano pazienti contagiati dal coronavirus, ma sono 25 i ricoverati, con 3 nuovi ricoveri avvenuti nella giornata di ieri; si contano però anche 6 dimissioni.

25 sono i nuovi casi positivi al tampone molecolare e 19 all’antigenico, a fronte rispettivamente di 378 molecolari e 2.553 tamponi rapidi; i molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Tra i nuovi casi un paziente, con sintomi severi, si trova in alta intensità.

Dei nuovi positivi, uno è tra 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni: oggi dunque si registrano 12 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare. Per quanto riguarda altre fasce d’età nelle quali emergono nuove positività, 5 persone hanno tra 60-69 anni e una più di 80 anni. Altri 15 i guariti che portano il totale a 45.452.

Stamane risultavano somministrati 668.975 vaccini (di cui 299.309 seconde dosi). A cittadini Over 80 sono state somministrate 67.435 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 90.649 dosi e tra i 60-69 anni 107.272 dosi.